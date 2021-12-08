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8 декабря 2021, новость

Участники «Голоса» почтили память Градского, исполнив его хит

Концерт, посвященный десятилетию шоу, проходил спустя девять дней после смерти народного артиста
Александр Градский | Источник: Legion-Media.ru

Участники команды скончавшегося композитора Александра Градского посвятили ему номер на концерте в «Крокус Сити Холле».

На шоу, посвященном десятилетию «Голоса», подопечные наставника проекта спели композицию «Как молоды мы были», которую ранее исполнял артист. Запись выступления опубликовал в инстаграм-сторис певец Алишер Керимов. «Всегда будем помнить вас, маэстро!» — написал он.

Юбилейный концерт в «Крокусе» проходил спустя девять дней после смерти народного артиста России.

Александр Градский скончался 28 ноября на 73-м году жизни. Причиной смерти музыканта называют инфаркт головного мозга. 1 декабря артиста похоронили на Ваганьковском кладбище.

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