Участники «Голоса» почтили память Градского, исполнив его хит

Участники команды скончавшегося композитора Александра Градского посвятили ему номер на концерте в «Крокус Сити Холле».
На шоу, посвященном десятилетию «Голоса», подопечные наставника проекта спели композицию «Как молоды мы были», которую ранее исполнял артист. Запись выступления опубликовал в инстаграм-сторис певец Алишер Керимов. «Всегда будем помнить вас, маэстро!» — написал он.
Юбилейный концерт в «Крокусе» проходил спустя девять дней после смерти народного артиста России.
Александр Градский скончался 28 ноября на 73-м году жизни. Причиной смерти музыканта называют инфаркт головного мозга. 1 декабря артиста похоронили на Ваганьковском кладбище.