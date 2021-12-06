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6 декабря 2021, новость

75-летний Добрынин впервые после болезни появился на телевидении

Певец появился в шоу «Суперстар. Возвращение» в качестве члена жюри
Вячеслав Добрынин

Певец и композитор Вячеслав Добрынин стал членом жюри шоу «Суперстар! Возвращение» на телеканале НТВ.

Это первое появление Добрынина на телевидении после микроинсульта. Песни 75-летнего артиста в выпуске шоу исполняли Юрий Титов, Авраам Руссо, заслуживший похвалы автора-исполнителя Виктор Салтыков и другие участники.

«Заранее прошу прощения, что я говорю не очень уверенно. Восстанавливаюсь после тяжелой болезни. Впервые за два года я вошел в студию. То, что здесь происходит, — для меня праздник», — цитирует Добрынина «Пятый канал».

В 2018 году Вячеслав Добрынин был госпитализирован, у него диагностировали транзиторную ишемическую атаку — микроинсульт. После этого певец долго восстанавливался. В январе 2021 года Вячеслав Добрынин отметил 75-летие.

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