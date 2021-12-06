75-летний Добрынин впервые после болезни появился на телевидении

Вячеслав Добрынин

Певец и композитор Вячеслав Добрынин стал членом жюри шоу «Суперстар! Возвращение» на телеканале НТВ.

Это первое появление Добрынина на телевидении после микроинсульта. Песни 75-летнего артиста в выпуске шоу исполняли Юрий Титов, Авраам Руссо, заслуживший похвалы автора-исполнителя Виктор Салтыков и другие участники.

«Заранее прошу прощения, что я говорю не очень уверенно. Восстанавливаюсь после тяжелой болезни. Впервые за два года я вошел в студию. То, что здесь происходит, — для меня праздник», — цитирует Добрынина «Пятый канал».