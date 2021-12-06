Неузнаваемая Гагарина играет ведьму: первые фото со съемок

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В Москве проходят съемки масштабного музыкального фильма по мотивам любимой всеми русской народной сказки «Летучий корабль» (производство киностудии «Рок»). Режиссером-постановщиком картины стал Илья Учитель, известный по спортивной драме «Стрельцов». Яркая молодая команда проекта расскажет легендарную сказку современным киноязыком, углубив героев и переосмыслив сюжет, добавив еще больше захватывающих приключений и юмора.

В главных ролях зрители увидят новых перспективных актеров: роль Ивана исполнит Александр Метелкин, а Забаву сыграет талантливая Анастасия Мытражик, для которой это будет первой по-настоящему большой ролью.

Певица и актриса Полина Гагарина перевоплотится в ведьму Леди Джейн — эта оригинальная роль была написана специально для киноэкранизации. Андрей Бурковский сыграет хитрого Поля, Леонид Ярмольник выступит в роли Царя, Анна Уколова появится в неожиданном образе Соловья-Разбойника.

Мой персонаж — ведьма Леди Джейн — это новая, специально написанная героиня «Летучего Корабля», которая проходит через достаточно драматические события и переживания. Глядя на нее и происходящее вокруг, дети смогут понять для себя, что такое настоящие обман и предательство. Полина Гагарина

Алексей Учитель, основатель киностудии «Рок» и продюсер картины, рассказал: «Мы написали полнометражную игровую историю, которая существенно расширяет мир сказки, создавая пространство для развития характеров персонажей. Знакомые герои откроются с новых сторон, буквально оживут на глазах зрителей. А потрясающая молодая команда, которая работает над картиной — это гарантия того, что фильм, оставаясь абсолютной сказкой, приобретет очень современное звучание».

Создатели называют эту экранизацию «Летучего корабля» красочной музыкальной комедией, которая не обойдется без легендарных песен Максима Дунаевского и Юрия Энтина: «А я не хочу, не хочу по расчету», «Ах, если бы сбылась моя мечта», арии Водяного «Я Водяной, я Водяной!», соло Ивана «Человек я простой» и конечно же частушек Бабок Ежек.