Пригожин предположил, кто мог бы заменить Градского в «Голосе»

Лариса Долина | Источник: Алексей Молчановский

Заменить недавно скончавшегося исполнителя и композитора Александра Градского невозможно, но если выбирать человека аналогичного уровня для шоу «Голос», то его место может занять певица Лариса Долина, такое мнение высказал продюсер Иосиф Пригожин в беседе с Life.

«Если говорить о замене, то такого калибра профессиональным человеком может быть только Лариса Александровна Долина. Я вижу либо никого, либо Ларису Долину. Это мое мнение».

Как отметил Пригожин, до конца текущего сезона «Голоса» не стоит кого-либо сажать на место Градского, это «было бы честно» по отношению к зрителям и подопечным новопреставленного композитора.

«Я бы никого не сажал. Оставил бы троих до конца сезона, по крайней мере. Это было бы честно. Но те люди, которых отобрали, их нужно распределить между другими тремя. Либо взять Долину. Она просто босс музыки», — подытожил свои мысли продюсер.