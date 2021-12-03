Утяшева, Манижа, Муцениеце на премьере «Дома Gucci»

В старейшем кинотеатре Москвы «Художественный» состоялась премьера картины Ридли Скотта «Дом Gucci».
Одними из первых фильм посмотрели Агата Муцениеце, Манижа, Ляйсан Утяшева, Любовь Толкалина, Варвара Шмыкова и Даниил Радлов, Мария Миногарова, Алена Михайлова, Саша Спилберг, Анфиса Вистингаузен, Евгений Сангаджиев и многие другие.
Лента рассказывает историю любви, предательства, падения и мести, закончившуюся жестоким убийством в одной из самых знаменитых модных империй мира. В криминальной драме снялись Леди Гага, Джаред Лето, Адам Драйвер, Джереми Айронс, Сальма Хайек, Аль Пачино.
В российских кинотеатрах «Дом Gucci» появился 2 декабря.