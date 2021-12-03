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3 декабря 2021, фоторепортажКрасная дорожка

Утяшева, Манижа, Муцениеце на премьере «Дома Gucci»

Звезды стали первыми зрителями новой картины Ридли Скотта
15
фотографий
15
фотографий
15
фотографий

В старейшем кинотеатре Москвы «Художественный» состоялась премьера картины Ридли Скотта «Дом Gucci».

Одними из первых фильм посмотрели Агата Муцениеце, Манижа, Ляйсан Утяшева, Любовь ТолкалинаВарвара Шмыкова и Даниил Радлов, Мария Миногарова, Алена Михайлова, Саша Спилберг, Анфиса Вистингаузен, Евгений Сангаджиев и многие  другие.

Лента рассказывает историю любви, предательства, падения и мести, закончившуюся жестоким убийством в одной из самых знаменитых модных империй мира. В криминальной драме снялись Леди ГагаДжаред ЛетоАдам ДрайверДжереми АйронсСальма ХайекАль Пачино.

В российских кинотеатрах «Дом Gucci» появился 2 декабря.

6.2
Дом Gucci
2021/США18+драматриллербиографиякриминал
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