Шоу «Поле чудес» сменит название

Леонид Якубович | Источник: PersonaStars

«Первый канал» принял решение не продлевать контракт с производителем проекта «Поле чудес» телекомпанией «ВИД» и закрыть шоу, перезапустив его уже в новом формате и с новым названием — «Наше Поле чудес». Об этом стало известно из пресс-релиза канала, поступившего в распоряжение СМИ.

Решение руководство объяснило «нецелесообразностью заключения нового договора на предложенных каналу изменившихся условиях». О каких изменениях условий идет речь, в пресс-релизе не сообщается. Тем не менее, «Первый канал» достиг договоренности о приобретении у компании CBS официальных прав на телевикторину Wheel Of Fortune, калькой которой и была российская программа «Поле чудес».

«И с января 2022 года в эфире "Первого канала" — как всегда, по пятницам — начнет выходить шоу "Наше Поле Чудес" с Леонидом Якубовичем», — говорится в заявлении.

В пресс-релизе также приведены слова телеведущего, прокомментировавшего новость. «Тридцать один год программе — это так много, что не грех и встряхнуться. Начинается новый этап, в который мы входим с огромным опытом, любовью к своей работе и уважением к зрителю», — отметил Якубович.

В октябре прошлого года Леонид Якубович допустил возможную смену ведущего «Поля чудес». Он заявил, что незаменимых людей нет, а будущее передачи зависит только от зрителей.

В июле он сообщил, что не планирует уходить с проекта, добавив однако, что за годы работы в программе у него сложился образ «бесконечного весельчака», что его не устраивает. «Но с этим ничего поделать нельзя. Это такое сложившееся за 30 лет амплуа, и оно порой и на судьбу тоже влияет», — заявил ведущий.