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27 июля 2020, Lenta.Ruновость

Якубович отказался уходить из «Поля чудес»

Ведущий работает в телешоу с 1991 года
Леонид Якубович в шоу «Поле чудес»

Ведущий «Поля чудес» на «Первом канале» Леонид Якубович отказался покидать шоу. Об этом он рассказал в интервью ТАСС. Он утвердительно ответил на вопрос о том, идут ли в настоящее время съемки передачи, и подчеркнул:

Покидать «Поле чудес» не планирую, конечно. Впрочем, это, кроме меня, решать будет еще и руководство.
Леонид Якубович
Новость
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По словам Якубовича, за годы работы над программой у него сложился образ «бесконечного весельчака», что его не устраивает. «Но с этим ничего поделать нельзя. Это такое сложившееся за 30 лет амплуа, и оно порой и на судьбу тоже влияет», — заключил Якубович.

Отметим, в апреле 2020 года Якубович признался, что хотел уйти из «Поля чудес» после первых выпусков. «Первые две съемки я от зажима кричал в микрофон так, что звукооператор чуть не оглох. Я понял, что все, труба, и сказал, что ухожу», — рассказал он. Якубович изменил свое решение после того, как перед съемками последнего, по его мнению, эфира его представили как «новую звезду».

Капитал-шоу «Поле чудес» — российский аналог американской телепрограммы Wheel of Fortune («Колесо Фортуны»). Передача начала выходить в 1990 году, ее первым ведущим был Владислав Листьев. С 1 ноября 1991 года и до настоящего времени ведущий телешоу — Леонид Якубович.

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Поле чудес
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