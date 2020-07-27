Якубович отказался уходить из «Поля чудес»

Ведущий «Поля чудес» на «Первом канале» Леонид Якубович отказался покидать шоу. Об этом он рассказал в интервью ТАСС. Он утвердительно ответил на вопрос о том, идут ли в настоящее время съемки передачи, и подчеркнул:
Покидать «Поле чудес» не планирую, конечно. Впрочем, это, кроме меня, решать будет еще и руководство.
По словам Якубовича, за годы работы над программой у него сложился образ «бесконечного весельчака», что его не устраивает. «Но с этим ничего поделать нельзя. Это такое сложившееся за 30 лет амплуа, и оно порой и на судьбу тоже влияет», — заключил Якубович.
Отметим, в апреле 2020 года Якубович признался, что хотел уйти из «Поля чудес» после первых выпусков. «Первые две съемки я от зажима кричал в микрофон так, что звукооператор чуть не оглох. Я понял, что все, труба, и сказал, что ухожу», — рассказал он. Якубович изменил свое решение после того, как перед съемками последнего, по его мнению, эфира его представили как «новую звезду».
Капитал-шоу «Поле чудес» — российский аналог американской телепрограммы Wheel of Fortune («Колесо Фортуны»). Передача начала выходить в 1990 году, ее первым ведущим был Владислав Листьев. С 1 ноября 1991 года и до настоящего времени ведущий телешоу — Леонид Якубович.