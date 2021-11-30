Безрукова, Климова, Кожевникова на премьере с Федоровым

В центре сюжета – история советского летчика Николая Комлева, чей самолет был сбит во время воздушного боя зимой 1941 года. Пилот получил ранение, но выжил и на протяжении нескольких дней пробирался к своим.

Петр Федоров рассказал, что долго готовился к роли, много смотрел и читал: «Мне важна была правда. Самое главное — я пытался в этих исследованиях докопаться до одной вещи: почему именно он? Почему он выжил? Кино от жизни отличается одной штукой — в кино всегда нужна мотивация. Наш Николай Комлев заряжен желанием жить. Он человек большого сердца, в нем природой заложено добро, и именно это помогло ему выжить».