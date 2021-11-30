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30 ноября 2021, фоторепортажКрасная дорожка

Безрукова, Климова, Кожевникова на премьере с Федоровым

Звезды поддержали выход фильма «Летчик»
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фотографий
37
фотографий
37
фотографий

В кинотеатре «Каро 11 Октябрь» состоялась премьера экшн-драмы Рената Давлетьярова «Летчик».

В центре сюжета – история советского летчика Николая Комлева, чей самолет был сбит во время воздушного боя зимой 1941 года. Пилот получил ранение, но выжил и на протяжении нескольких дней пробирался к своим. 

Фильм представили режиссер Ренат Давлетьяров, продюсеры Влад Ряшин и Дмитрий Пристансков, а также снявшиеся в нем Петр Федоров, Анна Пескова, Андрей Ильин, Евгений Михеев и Мария Поезжаева.

Петр Федоров рассказал, что долго готовился к роли, много смотрел и читал: «Мне важна была правда. Самое главное — я пытался в этих исследованиях докопаться до одной вещи: почему именно он? Почему он выжил? Кино от жизни отличается одной штукой — в кино всегда нужна мотивация. Наш Николай Комлев заряжен желанием жить. Он человек большого сердца, в нем природой заложено добро, и именно это помогло ему выжить».

Премьеру посетили Ирина Безрукова, Екатерина Климова, Анастасия МеськоваГоша Куценко, Алексей Гуськов, Игорь Угольников, Александр Цыпкин, Мария Кожевникова, Алексей Чадов, Вячеслав Тельнов, Нелли Кобзон, Игорь Жижикин, Вячеслав Манучаров, Янина СтудилинаСергей Сельянов, Екатерина Мцитуридзе, Владимир Левкин и многие другие знаменитости.

В широкий прокат фильм «Летчик» выйдет 2 декабря.

Летчик
2021/Россия12+драмабоевиквоенный
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