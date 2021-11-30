Петров с возлюбленной, Виторган, Добронравов на кинопремьере

В московском кинотеатре «Формула Кино на Кутузовском» состоялась премьера фильма «Нормальный только я». Картина стала дебютной режиссерской работой популярного актера Антона Богданова, который вместе с Максимом Виторганом представил ее первым зрителям.
Действие ленты разворачивается в детском лагере «Красный сокол», который по корыстной договоренности директора и местного мэра признают аварийным и отдают под снос. Однако в лагерь неожиданно приезжает отряд детей с особенностями здоровья, которые готовы отстаивать свое право на долгожданный отдых. И тогда директор привозит в лагерь подростков из неблагополучных семей с целью выжить «нежеланных гостей».
В картине снялись также Константин Хабенский, Сергей Кутергин, Игорь Гаспарян и Ольга Лерман. Премьеру поддержали Александр Петров и Стася Милославская, Виктор Добронравов, Тихон Жизневский, Сергей Белоголовцев, Алиса Вокс.
В широкий прокат фильм «Нормальный только я» выйдет 2 декабря.