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30 ноября 2021, фоторепортажКрасная дорожка

Петров с возлюбленной, Виторган, Добронравов на кинопремьере

Звезды посетили показ фильма «Нормальный только я»
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11
фотографий
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В московском кинотеатре «Формула Кино на Кутузовском» состоялась премьера фильма «Нормальный только я». Картина стала дебютной режиссерской работой популярного актера Антона Богданова, который вместе с Максимом Виторганом представил ее первым зрителям.

Действие ленты разворачивается в детском лагере «Красный сокол», который по корыстной договоренности директора и местного мэра признают аварийным и отдают под снос. Однако в лагерь неожиданно приезжает отряд детей с особенностями здоровья, которые готовы отстаивать свое право на долгожданный отдых. И тогда директор привозит в лагерь подростков из неблагополучных семей с целью выжить «нежеланных гостей».

В картине снялись также Константин Хабенский, Сергей Кутергин, Игорь Гаспарян и Ольга Лерман. Премьеру поддержали Александр Петров и Стася Милославская, Виктор Добронравов, Тихон Жизневский, Сергей Белоголовцев, Алиса Вокс.

В широкий прокат фильм «Нормальный только я» выйдет 2 декабря.

Нормальный только я
2021/Россия12+драмакомедия
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