Умер режиссер Владимир Наумов

Советский и российский режиссер Владимир Наумов умер на 94-м году жизни, передает ТАСС со ссылкой на Союз кинематографистов России.
Владимир Наумов — режиссер фильмов «Павел Корчагин», «Мир входящему», «Тегеран-43», «Легенда о Тиле», «Скверный анекдот». Его фильм «Бег» стал первой экранизацией книг Михаила Булгакова в России. Также снялся в фильмах «Кража» и «Гори, гори, моя звезда».
В последние годы Наумов работал над экранизацией «Сказки о царе Салтане» Александра Пушкина. Роль Бабы Бабарихи в картине должна была сыграть его супруга Наталья Белохвостикова.
«Мы уже сняли 30% фильма, но пока со средствами очень плохо. Нам выделили мало средств — условно, их хватает, чтобы построить половину корабля. А согласно моей задумке, в картине должны быть сложные декорации, бои, корабли», — рассказывал режиссер в 2019 году.
С 1963 года Владимир Наумов был руководителем творческого объединения киностудии «Мосфильм». Также занимал должность президента Национальной академии кинематографических искусств и наук.