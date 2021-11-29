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29 ноября 2021, новость

Умер режиссер Владимир Наумов

Ему было 93 года
Владимир Наумов | Источник: PersonaStars

Советский и российский режиссер Владимир Наумов умер на 94-м году жизни, передает ТАСС со ссылкой на Союз кинематографистов России. 

Владимир Наумов — режиссер фильмов «Павел Корчагин», «Мир входящему», «Тегеран-43», «Легенда о Тиле», «Скверный анекдот». Его фильм «Бег» стал первой экранизацией книг Михаила Булгакова в России. Также снялся в фильмах «Кража» и «Гори, гори, моя звезда».

7.6
Тегеран-43
1980/СССР, Испания, Франция, Швейцариядрамамелодраматриллербоевиквоенныйкриминал
Моя оценка

В последние годы Наумов работал над экранизацией «Сказки о царе Салтане» Александра Пушкина. Роль Бабы Бабарихи в картине должна была сыграть его супруга Наталья Белохвостикова.

«Мы уже сняли 30% фильма, но пока со средствами очень плохо. Нам выделили мало средств — условно, их хватает, чтобы построить половину корабля. А согласно моей задумке, в картине должны быть сложные декорации, бои, корабли», — рассказывал режиссер в 2019 году.

С 1963 года Владимир Наумов был руководителем творческого объединения киностудии «Мосфильм». Также занимал должность президента Национальной академии кинематографических искусств и наук.

8.1
Бег
1970/СССР16+драмавоенныйисторический
Моя оценка
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