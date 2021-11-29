Умер режиссер Владимир Наумов

Владимир Наумов | Источник: PersonaStars

Советский и российский режиссер Владимир Наумов умер на 94-м году жизни, передает ТАСС со ссылкой на Союз кинематографистов России.

7.6 Тегеран-43 1980 / СССР, Испания, Франция, Швейцария драма мелодрама триллер боевик военный криминал Моя оценка Хочу посмотреть

В последние годы Наумов работал над экранизацией «Сказки о царе Салтане» Александра Пушкина. Роль Бабы Бабарихи в картине должна была сыграть его супруга Наталья Белохвостикова.

«Мы уже сняли 30% фильма, но пока со средствами очень плохо. Нам выделили мало средств — условно, их хватает, чтобы построить половину корабля. А согласно моей задумке, в картине должны быть сложные декорации, бои, корабли», — рассказывал режиссер в 2019 году.

С 1963 года Владимир Наумов был руководителем творческого объединения киностудии «Мосфильм». Также занимал должность президента Национальной академии кинематографических искусств и наук.