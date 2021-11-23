МакSим, Кудрявцева, Бузова, Дава: звезды на 25-летии «Муз-ТВ»

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19 ноября в Государственном Кремлевском дворце состоялся масштабный концерт, посвященный 25-летию телеканала «Муз-ТВ». Грандиозный праздник, на сцене которого блистали более 30 топовых звезд российского шоу-бизнеса, транслировался в прямом эфире.

В честь 25-летней годовщины канала состоялось воссоединение легендарного состава ведущих – Леры Кудрявцевой, Оскара Кучеры, Авроры и Андрея Разыграева. Напомним, Кудрявцева вела премию «Муз-ТВ» в 2003, 2005—2007, 2012—2017 годах. В 2020 году ведущая покинула канал после того, как глава телеканала Арман Давлетяров пригласил вести ежегодную премию «Муз-ТВ» Ольгу Бузову.

Также на сцене в этот вечер появилась неожиданная пара ведущих – Лолита и Давид Манукян (Dava). Они впервые работали в тандеме, а Дава и вовсе дебютировал в этом качестве.

«Лолита — лучшая соведущая, которая сегодня была со мной, просто божественная! Сегодня впервые в своей жизни я был ведущим такого масштабного мероприятия, еще и в Кремле!» — признался Манукян.

Кроме того, поздравить телеканал с 25-летием пришла МакSим – появление на сцене Кремлевского дворца стало ее первым после болезни выходом в свет.