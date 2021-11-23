МакSим, Кудрявцева, Бузова, Дава: звезды на 25-летии «Муз-ТВ»

19 ноября в Государственном Кремлевском дворце состоялся масштабный концерт, посвященный 25-летию телеканала «Муз-ТВ». Грандиозный праздник, на сцене которого блистали более 30 топовых звезд российского шоу-бизнеса, транслировался в прямом эфире.
В честь 25-летней годовщины канала состоялось воссоединение легендарного состава ведущих – Леры Кудрявцевой, Оскара Кучеры, Авроры и Андрея Разыграева. Напомним, Кудрявцева вела премию «Муз-ТВ» в 2003, 2005—2007, 2012—2017 годах. В 2020 году ведущая покинула канал после того, как глава телеканала Арман Давлетяров пригласил вести ежегодную премию «Муз-ТВ» Ольгу Бузову.
Также на сцене в этот вечер появилась неожиданная пара ведущих – Лолита и Давид Манукян (Dava). Они впервые работали в тандеме, а Дава и вовсе дебютировал в этом качестве.
«Лолита — лучшая соведущая, которая сегодня была со мной, просто божественная! Сегодня впервые в своей жизни я был ведущим такого масштабного мероприятия, еще и в Кремле!» — признался Манукян.
В числе выступивших на гала-концерте артистов: Ольга Бузова, Филипп Киркоров, Даня Милохин, Валерия, Ани Лорак, Полина Гагарина, Дима Билан, Николай Басков, Лолита, Клава Кока, Александр Ревва, Стас Михайлов, Юлианна Караулова, Владимир Пресняков-мл., Олег Газманов, Стас Пьеха, Наталья Подольская, Алсу, Анита Цой, Юлия Савичева, Анна Седокова, Эмин Агаларов и многие другие.
Исполнителям и ведущим вечера канал вручил памятные награды «Звезда Муз-ТВ» в знак благодарности и дружбы, а также за неоценимый вклад в развитие канала.