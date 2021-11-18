Собчак с мужем, Толстоганова и другие на кинопремьере

В рамках нового ежегодного кинофестиваля, приуроченного к 112-летию кинотеатра «Художественный», состоялась премьера фильма Уэса Андерсона «Французский вестник. Приложение к газете "Либерти, Канзас Ивнинг Сан"».
Гостями мероприятия и первыми зрителями долгожданной ленты стали Ксения Собчак и Константин Богомолов, Михаил Хасая и Ирина Мартыненко, Яна Гладких, Александр Горчилин, Анна Александрова, Александр Кузнецов и Алина Квасалия, Анна Меликян, Мария Миногарова, Антон Желнов, Риналь Мухаметов, Сергей Сельянов, Виктория Толстоганова и Алексей Агранович, Александр Мамут и многие другие.
«Французский вестник» — это комедийная мелодрама Уэса Андерсона, действие которой разворачивается в XX веке во французском отделении вымышленной американской газеты. Главные роли в фильме исполнили голливудские звезды: Тимоти Шаламе, Сирша Ронан, Леа Сейду, Уиллем Дефо, Тильда Суинтон, Фрэнсис МакДорманд.
«Французский вестник» в широком прокате с 18 ноября.