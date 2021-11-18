Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Наверх
18 ноября 2021, фоторепортажКрасная дорожка

Собчак с мужем, Толстоганова и другие на кинопремьере

Звезды первыми увидели долгожданный новый фильм Уэса Андерсона
27
фотографий
27
фотографий
27
фотографий

В рамках нового ежегодного кинофестиваля, приуроченного к 112-летию кинотеатра «Художественный», состоялась премьера фильма Уэса Андерсона «Французский вестник. Приложение к газете "Либерти, Канзас Ивнинг Сан"».

Гостями мероприятия и первыми зрителями долгожданной ленты стали Ксения Собчак и Константин Богомолов, Михаил Хасая и Ирина Мартыненко, Яна Гладких, Александр Горчилин, Анна Александрова, Александр Кузнецов и Алина Квасалия, Анна Меликян, Мария Миногарова, Антон Желнов, Риналь Мухаметов, Сергей Сельянов, Виктория Толстоганова и Алексей Агранович, Александр Мамут и многие другие.

«Французский вестник» — это комедийная мелодрама Уэса Андерсона, действие которой разворачивается в XX веке во французском отделении вымышленной американской газеты. Главные роли в фильме исполнили голливудские звезды: Тимоти Шаламе, Сирша Ронан, Леа Сейду, Уиллем Дефо, Тильда Суинтон, Фрэнсис МакДорманд.

«Французский вестник» в широком прокате с 18 ноября.

Французский вестник. Приложение к газете «Либерти. Канзас ивнинг сан»
2021/США, Германия18+драмамелодрамакомедия
Моя оценка
Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Сергей Сельянов
Яна Гладких
Петренко, Миронова и Агутин представили совместный фильм
Анна Александрова
Константин Богомолов
Водонаева, Бондарчук с женой на показе сериала с Цыгановым
Ирина Мартыненко
Мария Миногарова
Богомолов сыграл женскую роль, отобранную у актрисы Зудиной
Виктория Толстоганова
Французский вестник. Приложение к газете «Либерти. Канзас ивнинг сан»
Леди Гага и Джаред Лето представили «Дом Gucci» в Лондоне
Алексей Агранович
Тимоти Шаламе
Timothée Chalamet
Безрукова и сын Верника на премьере нового фильма с Джоли
Ксения Собчак
Анна Меликян
Хабенский вернул спектакль Богомолова в МХТ им. Чехова
Александр Горчилин
Александр Кузнецов
Aleksandr Kuznetsov
СТС отменил премьеру шоу с участием Моргенштерна
Риналь Мухаметов
Звезда «Хода королевы» появилась на премьере нового фильма
Богомолов заменил в спектакле Зудину Миркурбановым
Бикович и Депп представили совместный проект
Шпица и Курцын стали лицами телеканала
Джоли появилась на премьере «Вечных» с детьми
Судзиловская, Бондарчук, Водонаева: звезды на премьере «Чаки»
Ревва, Михалкова, Водонаева на премьере фильма с Галустяном
Собчак станет ведущей нового шоу «Осторожно, здоровье!»
Снигирь, Литвинова, Тарасова на кинофестивале в Петербурге
Лопез поддержала Аффлека на премьере фильма
Муцениеце, Хрусталев с женой и другие на премьере «Бонда»
Лада Дэнс, Линда, Газманов, Буланова спели на концерте «Муз-ТВ»
Собчак с мужем, Глюкоза на премьере фильма Бондарчука об отце
Звезды и монархи на премьере последнего фильма о Бонде с Крэйгом
Ефремов, Варнава, дети Виторгана и другие на премьере «Общаги»
Табаков с мамой, Бондарчук с женой на громких премьерах в Сочи
Гришаева с сыном, Кяро и другие звезды на кинопремьере
Дочь Бодрова-мл. дала интервью после дебюта на «Кинотавре»
Инна Чурикова поддержала мужа на премьере фильма
Цыганов со Снигирь, Судзиловская и другие на премьере «Медеи»
Дождь и поцелуи: звезды на первых премьерах «Кинотавра 2021»
Ходченкова и Бортич представили совместный фильм
Шпица, Волкова, Толкалина: все звезды на «Кинотавре 2021»
Петров с возлюбленной, Шепелев, Галич и другие на кинопремьере
Водонаева, Прилучный на премьере необычного фильма с Пересильд
Зудина, Макаревич, Стоянов: звезды на фестивале в Иванове
Пенелопа Крус получила кубок как лучшая актриса
Борисов, Раппопорт, Уколова: наши на премьерах в Венеции
Акиньшина, Волкова, Кяро на премьере сериала «Контейнер»
Пугачева, Галкин, Бондарчук, Собчак на премьере «Вертинского»
Бондарчук, Дорн, Лолита на премьере фильма Серебренникова
От Курковой до Бони: звезды на премьере сериала Стычкина
Кинчева, Агалакова, Суркова: звезды на премьере-девичнике
Зендая, Кристен Стюарт, Бандерас: звезды на премьерах в Венеции
Кирстен Данст с братом, Камбербэтч с женой на премьере в Венеции
Крус, Альмодовар и топ-модели на открытии фестиваля в Венеции
Прилучный и Романцов представили совместный фильм на фестивале
Петров с возлюбленной, Аксенова и другие на премьере «Нефутбола»
Назван победитель «Новой волны 2021»
Валерия, Киркоров, Билан: все звезды на вечере Баскова
Шпица, Бледанс, Голубкина: звезды на премьере «Косы»
Шпица, Яглыч, Михалкова: звезды на фестивале «Короче»
Бледанс с сыном, Борщева с дочкой: звезды на кинопремьере
Новые трейлеры
Вальдо
Дублированный трейлер
Пэм и Томми
Трейлер (англ.)
Озарк
Тизер (англ.)
Я краснею
Дублированный трейлер
Собака
Трейлер (англ.)
20-летняя годовщина Гарри Поттера: Возвращение в Хогвартс
Тизер (англ.)
Человек-паук: Нет пути домой
Дублированный трейлер
Не смотрите наверх
Дублированный трейлер
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловПомощь