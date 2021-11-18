Клава Кока показала себя с Давой на съемках сериала

О съемках в проекте, где, кроме нее, задействован солист группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков, она рассказала в сторис инстаграма. «Сегодня я впервые принимала участие в киношных съемках. Речь идет не о рекламе, а о большом кино, точнее сериале. Мне понравилось работать актрисой. Давняя мечта осуществилась», — написала она.