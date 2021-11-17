Звезды «Гарри Поттера» воссоединятся в честь юбилея франшизы

Руперт Гринт, Дэниэл Рэдклифф и Эмма Уотсон в фильме «Гарри Поттер и философский камень» | Источник: Legion-Media.ru

Актеры «Гарри Поттера» примут участие в специальной программе, посвященной 20-летию первого фильма франшизы «Гарри Поттер и философский камень».

Премьера передачи «20-летняя годовщина Гарри Поттера: Возвращение в Хогвартс» с новыми интервью и беседами с актерами оригинального состава запланирована на 1 января 2022 года на сервисе HBO Max, сообщает Variety.

<iframe width="848" height="477" src="https://ok.ru/videoembed/3581434464973?silent=1" frameborder="0" allow="autoplay" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В октябре 2020 года в центре Лондона установили памятник Гарри Поттеру. Монумент находится на Лестер-сквер. Работа принадлежит польскому скульптору Анджею Шимчику.

Первая книга о Гарри Поттере была опубликована в 1997 году и стала одной из семи историй о юном волшебнике. Все части были экранизированы компанией Warner Bros.