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17 ноября 2021, новость

Звезды «Гарри Поттера» воссоединятся в честь юбилея франшизы

Канал HBO Max анонсировал специальную программу «20-летняя годовщина Гарри Поттера: Возвращение в Хогвартс»
Руперт Гринт, Дэниэл Рэдклифф и Эмма Уотсон в фильме «Гарри Поттер и философский камень» | Источник: Legion-Media.ru

Актеры «Гарри Поттера» примут участие в специальной программе, посвященной 20-летию первого фильма франшизы «Гарри Поттер и философский камень». 

Премьера передачи «20-летняя годовщина Гарри Поттера: Возвращение в Хогвартс» с новыми интервью и беседами с актерами оригинального состава запланирована на 1 января 2022 года на сервисе HBO Max, сообщает Variety.

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Участники будущего спецэпизода: исполнители главных ролей — Дэниэл Рэдклифф, Эмма Уотсон и Руперт Гринт и режиссер первых двух фильмов Крис Коламбус. Также в шоу примут участие такие актеры, как Том Фелтон, Джеймс и Оливер Фелпс, Бонни Райт, Мэттью Льюис, Имелда Стонтон, Хелена Бонем Картер и другие.

В октябре 2020 года в центре Лондона установили памятник Гарри Поттеру. Монумент находится на Лестер-сквер. Работа принадлежит польскому скульптору Анджею Шимчику.

Первая книга о Гарри Поттере была опубликована в 1997 году и стала одной из семи историй о юном волшебнике. Все части были экранизированы компанией Warner Bros.

Как сейчас выглядят звезды поттерианы
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1 р.
Гарри Поттер и философский камень
1 р.
Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть I
Джеймс Фелпс
James Phelps
1 р.
Гарри Поттер и узник Азкабана
Том Фелтон
Tom Felton
Бонни Райт
Bonnie Wright
Эмма Уотсон
Emma Watson
1 р.
Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть II
Хелена Бонем Картер
Helena Bonham Carter
1 р.
Гарри Поттер и тайная комната
1 р.
Гарри Поттер и кубок огня
Дэниэл Рэдклифф
Daniel Radcliffe
Руперт Гринт
Rupert Grint
Мэттью Льюис
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