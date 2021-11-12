Дмитрий Шепелев переболел коронавирусом

Дмитрий Шепелев | Источник: Legion-Media.ru

Телеведущий Дмитрий Шепелев рассказал в инстаграме о том, как переболел коронавирусом.

По словам Шепелева, он и еще около десяти человек заразились одновременно во время путешествия. «Несмотря на то, что мы добросовестно сдавали тесты перед вылетом и по прилете, сейчас большинство из нас склоняются к мнению, что причина заражения оказалась очень простой — среди нас был человек с поддельным паспортом о вакцинации», — написал шоумен.

Шепелев уточнил, что получил положительный анализ приблизительно через пять дней после заражения:

Мои симптомы были похожи на легкую простуду: небольшой насморк и головная боль. Никакой температуры. И все.

Телеведущий добавил, что его болезнь была похожа «на легкую прогулку». Самое неприятное, что произошло с Шепелевым — примерно на неделю у него пропали обоняние и вкус.

«И главная причина этому — вакцина (это был «Спутник»), которую я сделал весной. Знаю, многие набросятся на меня: зачем делать, если все равно заболел? Так вот именно затем, чтобы не загибаться от температуры и не страдать от лютых последствий», — отметил ведущий.