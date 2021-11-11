Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Наверх
11 ноября 2021, новость

Наталия Орейро заявила о желании сыграть сильную русскую женщину

Актриса получила российский паспорт в Аргентине
27
фотографий
27
фотографий
27
фотографий

Уругвайская актриса Наталия Орейро сообщила о желании исполнить роль сильной русской женщины, передает РИА «Новости».

Мне бы хотелось, если будет такая возможность и позволит знание языка, который я продолжаю учить, сыграть женщину, которая бы не была частью известной истории, а сыграть труженицу.
Наталия Орейро
Новость
Звезда «Дикого ангела» выпустила новую песню на русском языке

44-летняя артистка также отметила, что много путешествовала по РФ — на поезде и на самолете. «И меня поразило, когда в три часа ночи в холодную сибирскую зиму к поезду подошли женщины с металлическими палками и стали сбивать лед с путей», — вспомнила Орейро.

Звезда сериала «Дикий ангел» призналась, что на нее произвела впечатление не только физическая сила женщин, но и сила их духа. По словам актрисы, она бы хотела сыграть одну из таких женщин.

10 ноября стало известно, что Орейро получила российский паспорт в посольстве страны в Аргентине. Звезда выразила желание стать обладательницей российского паспорта еще в 2019 году — она пошутила об этом в программе «Вечерний Ургант». Документы на гражданство актриса подала летом 2020 года.

Гражданство актрисе и ее 9-летнему сыну Мерлину Атауальпа 25 октября присвоил президент России Владимир Путин. После этого Орейро поблагодарила россиян и отметила, что ее с этой страной связывает более двадцати лет любви, которая теперь «станет еще крепче».

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Дикий ангел
Наталия Орейро
Natalia Oreiro
Орейро отреагировала на вручение ей российского паспорта
Наталия Орейро получила российское гражданство
Звезда «Дикого ангела» Джино Рени умер от коронавируса
Наталия Орейро стала платиновой блондинкой ради новой роли
Звезда «Дикого ангела» выпустила новую песню на русском языке
Наталия Орейро предстала в образе Мэрилин Монро
Наталия Орейро оформляет российское гражданство
От Орейро до Ролле: что стало с актрисами любимых мыльных опер
Наталии Орейро — 43: яркие фото актрисы, от которой все без ума
Киркоров, Лобода, Орейро: звезды на открытии «Новой волны 2019»
Наталия Орейро сменила имидж ради новой роли
Наталия Орейро приехала в Москву и рассказала о новом фильме
Новые трейлеры
Тихая ночь
Трейлер (англ.)
Быть Рикардо
Трейлер (англ.)
Охотники за привидениями: Наследники
Дублированный трейлер №5
Спенсер
Дублированный трейлер
Декстер
Тизер (англ.)
Мой легионер
Дублированный трейлер
Власть пса
Дублированный трейлер
Большой красный пес Клиффорд
Дублированный трейлер №3
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловПомощь