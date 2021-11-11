Наталия Орейро заявила о желании сыграть сильную русскую женщину

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Уругвайская актриса Наталия Орейро сообщила о желании исполнить роль сильной русской женщины, передает РИА «Новости».

Мне бы хотелось, если будет такая возможность и позволит знание языка, который я продолжаю учить, сыграть женщину, которая бы не была частью известной истории, а сыграть труженицу. Наталия Орейро

44-летняя артистка также отметила, что много путешествовала по РФ — на поезде и на самолете. «И меня поразило, когда в три часа ночи в холодную сибирскую зиму к поезду подошли женщины с металлическими палками и стали сбивать лед с путей», — вспомнила Орейро.

Звезда сериала «Дикий ангел» призналась, что на нее произвела впечатление не только физическая сила женщин, но и сила их духа. По словам актрисы, она бы хотела сыграть одну из таких женщин.

10 ноября стало известно, что Орейро получила российский паспорт в посольстве страны в Аргентине. Звезда выразила желание стать обладательницей российского паспорта еще в 2019 году — она пошутила об этом в программе «Вечерний Ургант». Документы на гражданство актриса подала летом 2020 года.