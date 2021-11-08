Масляков рассказал о будущем КВН

Александр Масляков | Источник: Legion-Media.ru

Александр Масляков, руководитель и ведущий КВН, рассказал, что ждет в будущем его проект. Слова Маслякова передает портал News.ru. Телеведущий опроверг слухи о закрытии КВН, которые появились в сети после запуска шоу «Игра». Формат последнего некоторые зрители посчитали похожим на формат проекта Маслякова.

У КВН светлое будущее. <...> Мы не собираемся закрываться. С какой стати? Мы знаем возможности КВН, знаем интересы молодых людей. Александр Масляков

Также Масляков отметил, что, по его мнению, создатели «Игры» «украли идею». Ведущий, кроме того, напомнил, что недавно на «Первом канале» был запущен новый проект — «Детский КВН». «Так что все будет нормально», — заверил ведущий.