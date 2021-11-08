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8 ноября 2021, новость

Масляков рассказал о будущем КВН

Телеведущий напомнил, что «Первый канал» ранее запустил шоу «Детский КВН»
Александр Масляков | Источник: Legion-Media.ru

Александр Масляков, руководитель и ведущий КВН, рассказал, что ждет в будущем его проект. Слова Маслякова передает портал News.ru. Телеведущий опроверг слухи о закрытии КВН, которые появились в сети после запуска шоу «Игра». Формат последнего некоторые зрители посчитали похожим на формат проекта Маслякова.

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У КВН светлое будущее. <...> Мы не собираемся закрываться. С какой стати? Мы знаем возможности КВН, знаем интересы молодых людей.
Александр Масляков

Также Масляков отметил, что, по его мнению, создатели «Игры» «украли идею». Ведущий, кроме того, напомнил, что недавно на «Первом канале» был запущен новый проект — «Детский КВН». «Так что все будет нормально», — заверил ведущий.

Ранее сообщалось, что на канале ТНТ, где выходит «Игра», приостановили съемки и трансляцию уже готовых выпусков шоу. Решение связано с пандемией коронавируса. На телеканале пояснили, что не хотят подвергать риску артистов, съемочную группу и зрителей.

8.2
КВН. Высшая лига
1961/Россия, СССР16+юмористическое
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