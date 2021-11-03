Стас Пьеха объяснил, почему отказался от участия в «Холостяке»

По словам Пьехи, ему брезгливо выставлять личную жизнь напоказ. «С другой стороны, почему бы за очень большие деньги не сделать вид, что я с кем-то хожу на свидания на Лазурном Берегу? Я понимаю, что все пиарятся на этом проекте. Тот, кто более цепкий, получает свою дозу пиара и строит карьеру, а не личную жизнь», — размышляет он.