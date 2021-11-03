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3 ноября 2021, новость

Стас Пьеха объяснил, почему отказался от участия в «Холостяке»

Исполнитель назвал идею шоу «патологичной»
Стас Пьеха | Источник: Legion-Media.ru

Поп-исполнитель Стас Пьеха в интервью WMJ рассказал о том, почему отказался от участия в российской и украинской версии шоу «Холостяк».

По словам Пьехи, ему брезгливо выставлять личную жизнь напоказ. «С другой стороны, почему бы за очень большие деньги не сделать вид, что я с кем-то хожу на свидания на Лазурном Берегу? Я понимаю, что все пиарятся на этом проекте. Тот, кто более цепкий, получает свою дозу пиара и строит карьеру, а не личную жизнь», — размышляет он.

Пьеха считает условия, в которые такие шоу ставят людей, нездоровыми.

Новость
Регина Тодоренко высказалась о шоу «Холостяк»
Сама по себе история, когда 25 женщин борются за одного мужчину, какая-то патологичная. Природой так задумано, что мужчина добивается женщины. Когда наоборот, да еще и в таком количестве… Конструкция очень шаткая.
Стас Пьеха

«Холостяк» — российский аналог одноименного американского реалити, главным героем которого становится успешный неженатый мужчина, находящийся в поисках спутницы жизни. В России проект стартовал в 2013 году. Его участниками становились Егор Крид, резидент Comedy Club Тимур БатрутдиновАлексей ВоробьевИлья Глинников.

Напомним, ранее стало известно, что в девятом сезоне шоу изменят правила в пользу участниц. Теперь в нем будут участвовать сразу два героя, а девушки будут определять, с кем они хотят пытаться построить отношения.

4.8
Холостяк
2013/Россия16+реалити-шоу
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