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22 октября 2021, новость

В новом сезоне «Холостяка» примут участие сразу два жениха

По словам директора ТНТ, теперь участницам дадут возможность выбирать между холостяками
Егор Крид в шоу «Холостяк»

В девятом сезоне шоу «Холостяк» на телеканале ТНТ изменят правила в пользу участниц. Теперь женщины будут выбирать из двух холостяков. Об этом сообщил директора канала Романа Петренко в ходе презентации нового сезона 2022 года.

Теперь в шоу будут участвовать сразу два героя, а девушки будут определять, с кем они хотят пытаться построить отношения. Медиаменеджер рассказал:

Новость
Крид посмеялся над ставшим новым «Холостяком» Тимати
Раньше у нас мужчина выбирал женщину, но теперь мы дадим возможность женщине выбирать из холостяков. На этот раз у нас будет сдвоенный «Холостяк».

Пока кандидатуры холостяков, за которых будут бороться девушки, не раскрываются. Известно, что новый сезон стартует весной 2022 года.

«Холостяк» — российский аналог одноименного американского реалити, главным героем которого становится успешный неженатый мужчина, находящийся в поисках спутницы жизни. В России проект стартовал в 2013 году. Его участниками становились Егор Крид, резидент Comedy Club Тимур БатрутдиновАлексей ВоробьевИлья Глинников.

Героем восьмого сезона «Холостяка» стал основатель лейбла Black Star Тимати (Тимур Юнусов). После выхода первой серии в эфир рэпер объявил о закрытии шоу. Он заявил, что «уловил тонкие феминистические нотки» в публикациях зрителей (в числе которых о проекте высказалась и Регина Тодоренко), и извинился перед теми, кому не понравился выпуск. Однако в итоге шоу «Холостяк» продолжилось и дошло до финала, в котором Тимати выбрал модель Екатерину Сафарову.

4.8
Холостяк
2013/Россия16+реалити-шоу
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