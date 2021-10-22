В новом сезоне «Холостяка» примут участие сразу два жениха

Егор Крид в шоу «Холостяк»

В девятом сезоне шоу «Холостяк» на телеканале ТНТ изменят правила в пользу участниц. Теперь женщины будут выбирать из двух холостяков. Об этом сообщил директора канала Романа Петренко в ходе презентации нового сезона 2022 года.

Теперь в шоу будут участвовать сразу два героя, а девушки будут определять, с кем они хотят пытаться построить отношения. Медиаменеджер рассказал:

Раньше у нас мужчина выбирал женщину, но теперь мы дадим возможность женщине выбирать из холостяков. На этот раз у нас будет сдвоенный «Холостяк».

Пока кандидатуры холостяков, за которых будут бороться девушки, не раскрываются. Известно, что новый сезон стартует весной 2022 года.

Героем восьмого сезона «Холостяка» стал основатель лейбла Black Star Тимати (Тимур Юнусов). После выхода первой серии в эфир рэпер объявил о закрытии шоу. Он заявил, что «уловил тонкие феминистические нотки» в публикациях зрителей (в числе которых о проекте высказалась и Регина Тодоренко), и извинился перед теми, кому не понравился выпуск. Однако в итоге шоу «Холостяк» продолжилось и дошло до финала, в котором Тимати выбрал модель Екатерину Сафарову.