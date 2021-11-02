Двойник ДиКаприо не смог похудеть и заработать на шоу-бизнесе

Россиянин Роман Бурцев, получивший популярность в 2016 году благодаря своему сходству с голливудским актером Леонардо ДиКаприо, заявил, что похудеть и купить квартиру ему так и не удалось. В эфире программы «Звезды сошлись» на НТВ он заявил, что медийные контракты у него вскоре кончились.
39-летний Бурцев подрабатывал в техподдержке и проснулся знаменитым, когда в сеть попали его фотографии. Россиянин оказался очень похож на знаменитого актера. Тогда для Бурцева началась медийная жизнь. Но сейчас интерес агентств к нему угас, признался Роман. Он проживает в коммунальной квартире в Подольске.
По его словам, он сейчас зарабатывает на жизнь майнингом. Двойник голливудской звезды раскрыл подробности о своей жизни:
Криптовалютой занимаюсь, не в таких объемах, чтобы квартиру купить или что-то такое. Но на пропитание хватает.
Ранее он подрабатывал сисадмином, но начальству не нравились его постоянные отгулы для съемок в шоу.
Бурцеву советовали похудеть, чтобы достичь большего сходства с Леонардо ДиКаприо, но ему это не удалось. Сейчас Бурцев мечтает заработать на коттедж в Крыму.
Напомним, в 2016 году к ДиКаприо было приковано особое внимание публики: в январе актер был в пятый раз номинирован на премию «Оскар» за лучшую мужскую роль (в фильме Алехандро Гонсалеса Иньярриту «Выживший»), а в конце февраля получил долгожданную статуэтку.