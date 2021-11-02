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2 ноября 2021, новость

Хабенский вернул спектакль Богомолова в МХТ им. Чехова

Сергей Женовач, назначенный худруком после смерти Олега Табакова, покинул пост по собственному желанию
Марина Зудина в спектакле «Идеальный муж» | Источник: Legion-Media.ru

Новый художественный руководитель МХТ им. А. П. Чехова Константин Хабенский вернул в репертуар учреждения культуры спектакль «Идеальный муж», сообщается в Facebook театра.

Ближайшие показы постановки пройдут зимой. В театре пообещали:

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Спектакль «Идеальный муж. Комедия» Константина Богомолова возвращается на сцену Московского Художественного театра. Ближайшие показы — 22 и 23 декабря. Билеты будут в продаже с 6 ноября.

Хабенский стал новым художественным руководителем Московского художественного театра имени А. П. Чехова в конце октября. В Минкульте РФ отметили, что Сергей Женовач уходит с поста худрука культурного учреждения по собственному желанию.

Женовач был назначен худруком МХТ в 2018 году после смерти Олега Табакова. В 2021-м актеры и общественность возмутились тем, что Женовач снял с репертуара театра спектакли Константина Богомолова («Идеальный муж» и «Карамазовы») и Кирилла Серебренникова («Зойкина квартира»).

Напомним, ранее стало известно, что в постановке «На каждого мудреца», премьера которой прошла в Театре Наций, Богомолов заменил Марину Зудину Игорем Миркурбановым. Оба актера заняты в «Идеальном муже».

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