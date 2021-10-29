Камбербэтч сыграет отравленного офицера ФСБ Литвиненко

Британский актер Бенедикт Камбербэтч сыграет бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко в сериале «Лондонград» от компании HBO. Об этом сообщил американский журнал Variety.
Сериал будет основан на сюжете книги британского журналиста Алана Коуэлла «Последний шпион». Она рассказывает об отравлении россиянина Литвиненко в Лондоне в 2006 году.
Ранее стало известно, что британский телеканал ITV выпустит художественный мини-сериал Litvinenko о тех же событиях. Главная роль достанется Дэвиду Теннанту, известному по проектам «Доктор Кто» и «Благие знамения». Супругу Литвиненко сыграет Маргарита Левиева, появлявшаяся в фильмах «Невидимый» и «Линкольн для адвоката».
Литвиненко покинул Россию в 2000 году после того, как в отношении него было заведено несколько уголовных дел. За два года до этого вместе с группой офицеров ФСБ он принял участие в пресс-конференции, на которой они заявили о полученных указаниях ликвидировать олигарха Бориса Березовского.
Александр Литвиненко умер в 2006 году в Лондоне, где получил политическое убежище. Причиной смерти силовика стало отравление радиоактивным полонием-210. Британские следователи пришли к выводу, что к преступлению были причастны российские власти. В Кремле это отрицали.