Камбербэтч сыграет отравленного офицера ФСБ Литвиненко

Сериал будет основан на сюжете книги британского журналиста Алана Коуэлла «Последний шпион». Она рассказывает об отравлении россиянина Литвиненко в Лондоне в 2006 году.

Литвиненко покинул Россию в 2000 году после того, как в отношении него было заведено несколько уголовных дел. За два года до этого вместе с группой офицеров ФСБ он принял участие в пресс-конференции, на которой они заявили о полученных указаниях ликвидировать олигарха Бориса Березовского.