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26 октября 2021, новость

Заразившегося коронавирусом Безрукова выписали из больницы

Актер рассказал, что чувствует себя «замечательно»
Сергей Безруков | Источник: Legion-Media.ru

Народного артиста России Сергея Безрукова, ранее заразившегося коронавирусом, выписали из больницы. Об этом он сообщил в своем аккаунте в инстаграме.

Все хорошо, дорогие мои! Выписали! Спасибо врачам! Берегите себя и своих близких! До встречи в театре.
Сергей Безруков

Он рассказал, что два его последних теста на COVID-19 оказались отрицательными, и добавил, что чувствует себя «замечательно».

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20 октября Безруков заявил, что его госпитализировали с коронавирусом. Он отметил, что теперь у него «хоть наконец-то есть время отдохнуть».

Позднее артист объяснил, что его болезнь протекает легко, а лечь в больницу он решил, потому что не мог самоизолироваться: «Я бы ушел на удаленку, но мне некуда, так как у меня в квартире нет отдельной комнаты, плюс у меня дети маленькие. А дача находится слишком далеко от Москвы». По словам Безрукова, он планировал ревакцинироваться, однако не успел этого сделать и заразился COVID-19.

Пока актер находился в больнице, состоялась премьера фильма «Учености плоды», где он сыграл главную роль. Безруков не смог лично присутствовать на мероприятии и обратился к первым зрителям по видеосвязи.

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