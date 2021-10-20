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20 октября 2021, новость

Сергей Безруков госпитализирован с коронавирусом

48-летний актер показал фото из больничной палаты

Народный артист России Сергей Безруков, 18 октября отметивший 48-летие, госпитализирован с коронавирусной инфекцией. Об этом он сообщил на своей странице в инстаграме.

Дорогие мои! Ну… вот и я приболел, ковид, сказались перегрузки, видать, иммунитет сдал немного… не переживайте, все под контролем, переношу легко… но теперь хоть наконец-то есть время отдохнуть и почитать… Всем здоровья! Всем добра! Всем любви!
Сергей Безруков

Актер сопроводил пост своей фотографией, судя по всему из больничной палаты, на которой он читает детективный роман Бориса Акунина из серии «Приключения Эраста Фандорина» (в экранизации одного из них — «Азазель» — Безруков снимался). 

Во время загрузки произошла ошибка.

По словам артиста, спектакли с его участием будут перенесены на другие даты. В настоящее время актер не задействован в съемках: последний на данный момент проект с его участием — восьмисерийный детектив «Шпион» — отсняли летом 2021 года. 

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