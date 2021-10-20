Сергей Безруков госпитализирован с коронавирусом

Народный артист России Сергей Безруков, 18 октября отметивший 48-летие, госпитализирован с коронавирусной инфекцией. Об этом он сообщил на своей странице в инстаграме.
Дорогие мои! Ну… вот и я приболел, ковид, сказались перегрузки, видать, иммунитет сдал немного… не переживайте, все под контролем, переношу легко… но теперь хоть наконец-то есть время отдохнуть и почитать… Всем здоровья! Всем добра! Всем любви!
Актер сопроводил пост своей фотографией, судя по всему из больничной палаты, на которой он читает детективный роман Бориса Акунина из серии «Приключения Эраста Фандорина» (в экранизации одного из них — «Азазель» — Безруков снимался).