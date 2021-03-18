Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Наверх
18 марта 2021, Lenta.Ruновость

Регина Тодоренко высказалась о шоу «Холостяк»

Артистка сравнила участниц реалити с лошадьми
9
фотографий
9
фотографий
9
фотографий

Телеведущая и певица Регина Тодоренко раскритиковала шоу «Холостяк», героем нового сезона которого стал рэпер и продюсер Тимати. О проекте артистка порассуждала в инстаграме.

Тодоренко отметила, что «Холостяк» вызывает у нее противоречивые чувства. С одной стороны, по ее мнению, участниц шоу обесценивают как личностей. 

Девушек осматривают как лошадей: проверяют «копыта», «зубы», «хвост» и «гриву».
Регина Тодоренко

Кроме того, Тодоренко отметила, что ее «приводит в ярость идея, которая заставляет девушек приносить дары, чтобы понравиться мужчине чуть больше, чем соперница».

Новость
Вместо «Дома 2»: 9 необычных реалити-шоу про любовь и свидания

В то же время, по мнению ведущей, на проект по собственной воле приходят красивые, самодостаточные и независимые девушки. «А с третьей стороны, как же хочется счастья для каждой из участниц проекта, чтобы не нужно было проходить несколько этапов „смотрин“, кастингов, еще и публичных, чтобы обрести любовь», — заключила ведущая.

«Холостяк» — российский аналог одноименного американского реалити, главным героем которого становится успешный неженатый мужчина, находящийся в поисках спутницы жизни. В России проект стартовал в 2013 году. Его участниками становились Егор Крид, резидент Comedy Club Тимур Батрутдинов, Алексей Воробьев, Илья Глинников и другие.

Первый выпуск восьмого сезона «Холостяка» с рэпером Тимати вышел в эфир 14 марта. Продюсеры шоу отмечали, что в новом сезоне появятся не только новые герои, но и новые правила. В частности, изменится церемония вручения роз: теперь у цветов будет три оттенка.

О том, что Тимати стал новым героем шоу «Холостяк», сообщалось в октябре 2020 года. Незадолго до анонса, в сентябре, музыкант расстался с возлюбленной и матерью своего второго ребенка Анастасией Решетовой.

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Холостяк
Регина Тодоренко
Гузеева снимается в новом телешоу: первые фото
Валерия не узнала своего мужа, скрывавшегося в костюме Ананаса
Раскрыта дата премьеры «Холостяка» с Тимати
Тодоренко заявила, что потратила на «Орле и решке» около $1 млн
Валерия, Ревва, Тодоренко на съемках шоу «Маска»: первые фото
Валерия и седой Киркоров: как прошла презентация шоу «Маска»
Тодоренко и Валерия вернутся в жюри «Маски» в новом сезоне
Названы победители «Ледникового периода»
Сельдь под шубой, Валерия и Снеговик: съемки новогодней «Маски»
Тодоренко поборется за роль в фильме, который снимут в космосе
«Любимка», Тодоренко и ванна раздора: «Золотой граммофон 2020»
Покинувший «Ледниковый период» Топалов довел Тодоренко до слез
Тодоренко поцеловалась с партнером в «Ледниковом периоде»
Авербух вступился за доведенную до слез на ледовом шоу Тодоренко
Тодоренко стала Монро, а Бузова — Леди Гагой на съемках шоу
Безруков вернулся к образу Саши Белого в клипе Тимати и Крида
Бывшая возлюбленная Тимати станет ведущей нового шоу на ТНТ
Пегова примерила неожиданный образ для шоу «Ледниковый период»
Харламов высмеял Асмус в собственной версии «Холостяка»
Крид посмеялся над ставшим новым «Холостяком» Тимати
Тимати стал новым «Холостяком»
Пегова, Тодоренко, Загитова на съемках «Ледникового периода»
Объявлено имя соведущего Тодоренко в «Орле и решке»
Муцениеце, Глюкоза, Тодоренко с мужем снялись в телешоу
Сын Нагиева пять раз отказывался от участия в шоу «Холостяк»
Тодоренко расплакалась на репетиции «Ледникового периода»
Тодоренко намекнула, что будет вести «Орла и решку» с Ивлеевой
Регина Тодоренко рассказала о травме партнера по шоу на льду
Гагарина, Zivert, Хилькевич приняли участие в музыкальном шоу
«Лучше бы к Собчак сходила»: Ивлеева недовольна популярным шоу
Стало известно, кого выбрал Криворотов в финале «Холостяка»
Герой шоу «Холостяк» получил травму на съемках
Иван Ургант высказался о травле Регины Тодоренко
Назван победитель шоу «Маска»
Тодоренко и Топалов пришли в шоу Варнавы и Гудкова
Что смотреть на карантине: советует Регина Тодоренко
Оказавшийся в костюме Панды Топалов растрогал Тодоренко
Сергей Лазарев спел в костюме динозавра
Арзамасова, Харламов и другие призвали сидеть дома и смотреть ТВ
Валерия, Киркоров, Тодоренко и яйцо: как снимали шоу «Маска»
Участником шоу «Холостяк» станет мужчина в образе женщины
Участница «Плана Б» пришла на шоу «Холостяк»
Бузова, Брежнева, Гагарина на съемках новогоднего шоу ТНТ
Асмус поддержала Харламова на премьере совместного фильма
СМИ: звезда «Физрука» станет участницей «Холостяка»
Регина Тодоренко вернется в шоу «Орел и решка»
Назван новый герой «Холостяка»
Микелла Абрамова с мамой снялась в шоу Регины Тодоренко
Тодоренко, Шепелев, Подкаминская на вручении премии ТЭФИ
СМИ: назван новый герой шоу «Холостяк»
Новые трейлеры
Чикатило
Тизер
Рассказ служанки
Трейлер (дубл.)
Мой год в Нью-Йорке
Дублированный трейлер
Преступление
Трейлер
Кролик Питер 2
Дублированный трейлер №2
Отец
Дублированный трейлер
Поколение Вояджер
Дублированный трейлер
Сокол и Зимний солдат
Трейлер (англ.)
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Новости
Танцовщица накануне 100-летия собирает деньги для врачей (видео) Танцовщица, которой скоро исполняется 100 лет, решила собрать деньги для благотворительных организаций Национальной системы здравоохранения Британии
Популярные темы на «Детях»
Дочь получила травму в школе 670
Ещё раз С праздником! Вторник, картинки. 580
Про воспитание детей и наши страхи 542
Картинки по вторникам. 539
Леди
Алена Хмельницкая заметно похудела Актриса сбросила вес
Hi-Tech
С Марса получен странный снимок (фото) Что это?
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
История моих просмотров
СкрытьПоказать
Смотреть онлайн
Фильмы
Сериалы
Каналы ТВ
Рекомендации
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Все фильмы
Премии
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Телепрограмма
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Новостные
Детские
Все каналы
Онлайн ТВ
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловПомощь