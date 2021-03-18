Регина Тодоренко высказалась о шоу «Холостяк»

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Телеведущая и певица Регина Тодоренко раскритиковала шоу «Холостяк», героем нового сезона которого стал рэпер и продюсер Тимати. О проекте артистка порассуждала в инстаграме.

Тодоренко отметила, что «Холостяк» вызывает у нее противоречивые чувства. С одной стороны, по ее мнению, участниц шоу обесценивают как личностей.

Девушек осматривают как лошадей: проверяют «копыта», «зубы», «хвост» и «гриву». Регина Тодоренко

Кроме того, Тодоренко отметила, что ее «приводит в ярость идея, которая заставляет девушек приносить дары, чтобы понравиться мужчине чуть больше, чем соперница».

В то же время, по мнению ведущей, на проект по собственной воле приходят красивые, самодостаточные и независимые девушки. «А с третьей стороны, как же хочется счастья для каждой из участниц проекта, чтобы не нужно было проходить несколько этапов „смотрин“, кастингов, еще и публичных, чтобы обрести любовь», — заключила ведущая.

Первый выпуск восьмого сезона «Холостяка» с рэпером Тимати вышел в эфир 14 марта. Продюсеры шоу отмечали, что в новом сезоне появятся не только новые герои, но и новые правила. В частности, изменится церемония вручения роз: теперь у цветов будет три оттенка.