В Австралии запустят свою «Игру в кальмара» с денежным призом

Кадр из сериала «Игра в кальмара»

Австралийская компания объявила, что организует свою версию испытаний по мотивам сериала «Игра в кальмара», пишет издание LADBible. Будущим участникам предлагается почувствовать себя героями «королевской битвы» и выиграть денежный приз, не боясь за свою жизнь.

Старт состязания запланирован на февраль 2022 года. Всего, по замыслу организаторов, будет отобрано 2000 участников, которые будут соревноваться между собой.

После каждого раунда проигравшие выбывают из проекта — таким образом, до финала дойдет только один счастливчик. Он получит денежный приз, размер которого пока держится в секрете, но, по словам компании, речь идет о довольно крупной сумме. Более того, победителя обещают привезти обратно домой на шикарном лимузине.