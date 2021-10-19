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19 октября 2021, новость

В Австралии запустят свою «Игру в кальмара» с денежным призом

По замыслу организаторов, за крупный денежный приз будут соревноваться 2000 участников
Кадр из сериала «Игра в кальмара»

Австралийская компания объявила, что организует свою версию испытаний по мотивам сериала «Игра в кальмара», пишет издание LADBible. Будущим участникам предлагается почувствовать себя героями «королевской битвы» и выиграть денежный приз, не боясь за свою жизнь.

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Старт состязания запланирован на февраль 2022 года. Всего, по замыслу организаторов, будет отобрано 2000 участников, которые будут соревноваться между собой.

После каждого раунда проигравшие выбывают из проекта — таким образом, до финала дойдет только один счастливчик. Он получит денежный приз, размер которого пока держится в секрете, но, по словам компании, речь идет о довольно крупной сумме. Более того, победителя обещают привезти обратно домой на шикарном лимузине.

Сериал «Игра в кальмара» впервые транслировался на Netflix 17 сентября, а спустя неделю вышел на первое место по просмотрам. Проект возглавил не только общемировой рейтинг, но и списки популярности в большинстве отдельно взятых стран, включая США и Россию.

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