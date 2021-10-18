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18 октября 2021, новость

Снятый женщинами сериал о последнем мужчине на Земле закрыли

Шоураннер проекта «Y: Последний мужчина» пообещала, что сериалу найдут новый телеканал
Кадр из сериала «Y: Последний мужчина»

Американский телеканал FX отказался продлевать сериал «Y: Последний мужчина» на второй сезон еще до выхода финала первой части. О закрытии проекта шоураннер Элиза Кларк объявила в Twitter. Она посетовала:

Осталось еще так много вещей, которые мы хотели бы рассказать.

Постапокалиптический сериал «Y: Последний мужчина» — экранизация комикса Брайана Вона и Пии Гуеры, который повествует о жизни в Соединенных Штатах после того, как на Земле необъяснимым образом погибли мужские особи всех живых видов, в том числе человеческого. Единственным выжившим мужчиной оказывается Йорик (Бен Шнетцер), который пытается выжить в новом мире.

Y: Последний мужчина
2021/США16+драмафантастикабоевик
Моя оценка

Кларк напомнила, что «Y: Последний мужчина» — сериал о гендере и о том, как «система-угнетатель влияет на гендерную идентичность». «Над проектом работала команда чудесных авторов, которую почти на всех этапах производства возглавляли женщины», — подчеркнула Кларк. Она пообещала, что сериалу найдут новый телеканал.

Премьера «Y: Последний мужчина» состоялась в сентябре. Последняя, десятая серия первого сезона выйдет 1 ноября. Сериал находился в разработке с 2015 года.

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