Снятый женщинами сериал о последнем мужчине на Земле закрыли

Кадр из сериала «Y: Последний мужчина»

Американский телеканал FX отказался продлевать сериал «Y: Последний мужчина» на второй сезон еще до выхода финала первой части. О закрытии проекта шоураннер Элиза Кларк объявила в Twitter. Она посетовала:

Осталось еще так много вещей, которые мы хотели бы рассказать.

Постапокалиптический сериал «Y: Последний мужчина» — экранизация комикса Брайана Вона и Пии Гуеры, который повествует о жизни в Соединенных Штатах после того, как на Земле необъяснимым образом погибли мужские особи всех живых видов, в том числе человеческого. Единственным выжившим мужчиной оказывается Йорик (Бен Шнетцер), который пытается выжить в новом мире.

Кларк напомнила, что «Y: Последний мужчина» — сериал о гендере и о том, как «система-угнетатель влияет на гендерную идентичность». «Над проектом работала команда чудесных авторов, которую почти на всех этапах производства возглавляли женщины», — подчеркнула Кларк. Она пообещала, что сериалу найдут новый телеканал.