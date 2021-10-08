Звезда Comedy Woman объяснила причину ухода из КВН

Наталья Андреевна [Еприкян] позвала нас, неизвестных девочек, в свой клубный проект, где были все звезды. Она говорит: «Вы сами будете писать?». Мы говорим: «Да, чтобы на нас не тратиться». И мы там начали участвовать до команды «Федор Двинятин».

Актриса заявила, что ей пришлось договориться с Еприкян о том, что она будет играть в КВН, пока не начнутся съемки первых выпусков Comedy Woman. По словам Медведевой, когда пришло время уйти, компания «АМиК», занимающаяся производством КВН, попросила ее остаться, однако актриса отказалась. «Может, для команды это получилось как предательство. А для меня я бы совершила предательство по отношению к девочкам, потому что я им обещала», — объяснила она.