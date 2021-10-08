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8 октября 2021, новость

Звезда Comedy Woman объяснила причину ухода из КВН

Наталия Медведева предположила, что «для команды это получилось как предательство»
Наталия Медведева

Российская актриса, звезда юмористического шоу Comedy Woman Наталия Медведева назвала причину ухода из КВН. Подробности она раскрыла в интервью для канала журналистки Елены Ханги.

Медведева, выступавшая в составе команды «Федор Двинятин», рассказала, что получила приглашение играть в Comedy Woman еще до того, как команда была образована.

Новость
Бывшая участница Comedy Woman раскрыла закулисье шоу
Наталья Андреевна [Еприкян] позвала нас, неизвестных девочек, в свой клубный проект, где были все звезды. Она говорит: «Вы сами будете писать?». Мы говорим: «Да, чтобы на нас не тратиться». И мы там начали участвовать до команды «Федор Двинятин».
Наталия Медведева

Актриса заявила, что ей пришлось договориться с Еприкян о том, что она будет играть в КВН, пока не начнутся съемки первых выпусков Comedy Woman. По словам Медведевой, когда пришло время уйти, компания «АМиК», занимающаяся производством КВН, попросила ее остаться, однако актриса отказалась. «Может, для команды это получилось как предательство. А для меня я бы совершила предательство по отношению к девочкам, потому что я им обещала», — объяснила она.

КВН выходит на ТВ с 1961 года. Ведущим является Александр Масляков. Его сын ведет шоу «КВН. Премьер-лига». Среди «выпускников» КВН — множество актеров, сценаристов, телеведущих и юмористов. Многие из них, завершив выступления в КВН, создали собственные юмористические шоу — Comedy Club, «Уральские пельмени», «Даешь молодежь!» и многие другие.

8.2
КВН. Высшая лига
1961/Россия, СССР16+юмористическое
Моя оценка

Comedy Woman — юмористическое шоу, которое выходило на ТНТ с 2009 года. В съемках принимали участие Екатерина Варнава, Елена БорщеваЕкатерина СкулкинаНадежда Сысоева, Наталья Еприкян и другие. 

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