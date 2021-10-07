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7 октября 2021, новость

Бородина высказалась о сравнениях с Бузовой

Она назвала «идиотским» мнение, что стала участницей шоу «Ледниковый период» из-за бывшей коллеги
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фотографий
14
фотографий
14
фотографий

Телеведущая Ксения Бородина рассказала в инстаграме, как реагирует на сравнения с бывшей коллегой по «Дому 2» Ольгой Бузовой. Она сочла «идиотским» мнение, что стала участницей шоу «Ледниковый период» из-за певицы, ранее выступавшей на проекте.

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Что тут сравнивать, два абсолютно разных человека. Нет плохих и хороших, просто разные. Пишут про «Ледниковый период», а что про «Танцы со звездами» тогда не пишете? Я там раньше была и ведущей раньше пришла. Это же идиотизм.
Ксения Бородина

Свой ответ Бородина сопроводила кадром из диснеевского мультфильма «Русалочка», на котором героиня закатывает глаза вверх. Ведущая также призналась, что не понимает, почему подписчики так часто достают ее подобными вопросами.

Новый сезон шоу «Ледниковый период» стартовал на «Первом канале» 2 октября. Правила шоу остаются прежними: приглашенные звезды выступают в паре с профессиональными спортсменами. Их номера оценивает жюри во главе с Татьяной Анатольевной Тарасовой. Судить на постоянной основе в этом сезоне будут Татьяна Навка и Максим Траньков, еще два члена жюри будут меняться в каждом выпуске. Ведущими проекта, как и в предыдущем сезоне, выступят Алексей Ягудин и Алина Загитова.

6.7
Ледниковый период
2007/Россияшоу талантов
Моя оценка

Помимо Бородиной, выступающей в паре с Дмитрием Соловьевым, в прошлом сезоне выступавшим с Ольгой Бузовой, его участниками стали Агата МуцениецеГела МесхиАглая ШиловскаяМакар ЗапорожскийКирилл ЗайцевНикита ПресняковДарья Мельникова (уже успевшая травмироваться на съемках), Анна СтаршенбаумЯнина Студилина.

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