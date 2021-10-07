Бородина высказалась о сравнениях с Бузовой

Свой ответ Бородина сопроводила кадром из диснеевского мультфильма «Русалочка», на котором героиня закатывает глаза вверх. Ведущая также призналась, что не понимает, почему подписчики так часто достают ее подобными вопросами.

Новый сезон шоу «Ледниковый период» стартовал на «Первом канале» 2 октября. Правила шоу остаются прежними: приглашенные звезды выступают в паре с профессиональными спортсменами. Их номера оценивает жюри во главе с Татьяной Анатольевной Тарасовой. Судить на постоянной основе в этом сезоне будут Татьяна Навка и Максим Траньков, еще два члена жюри будут меняться в каждом выпуске. Ведущими проекта, как и в предыдущем сезоне, выступят Алексей Ягудин и Алина Загитова.