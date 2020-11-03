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3 ноября 2020, Кино Mail.ruфоторепортажСъемки

Тодоренко стала Монро, а Бузова — Леди Гагой на съемках шоу

Номера участников в новом выпуске «Ледникового периода» будут вдохновлены всемирно известными мюзиклами

На «Первом канале» продолжается ледовое шоу «Ледниковый период». Темой шестого выпуска стали мюзиклы. Так, Регина Тодоренко примерила образ Мэрилин Монро из фильма «В джазе только девушки», а ее партнер Роман Костомаров нарядился в женское платье, как и герой Тони Кертиса.

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Фото: Максим Ли

Ольга Бузова стала начинающей певицей из мюзикла «Звезда родилась» — эту роль в фильме 2018 года исполнила Леди Гага. Другие участники разыграли на льду сцены из мюзиклов «Юнона и Авось», «Шахматы», «Призрак оперы».

К Татьяне Навке, Татьяне Тарасовой и Елене Исинбаевой в новом выпуске в качестве членов жюри присоединились Филипп Киркоров и Михаил Швыдкой.

«Ледниковый период» выходит на «Первом канале» с 2007 года. На льду соревнуются пары — звезда и профессиональный фигурист. В 2020 году шоу вернулось на экраны после четырехлетнего перерыва. Новый сезон проекта стартовал 3 октября. Ведущими стали Алексей Ягудин и Алина Загитова.

Шестой выпуск популярного шоу выйдет 7 ноября.

6.7
Ледниковый период
2007/Россияшоу талантов
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