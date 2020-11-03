Тодоренко стала Монро, а Бузова — Леди Гагой на съемках шоу

30 фотографий 30 фотографий 30 фотографий Фото: Максим Ли

Ольга Бузова стала начинающей певицей из мюзикла «Звезда родилась» — эту роль в фильме 2018 года исполнила Леди Гага. Другие участники разыграли на льду сцены из мюзиклов «Юнона и Авось», «Шахматы», «Призрак оперы».

К Татьяне Навке, Татьяне Тарасовой и Елене Исинбаевой в новом выпуске в качестве членов жюри присоединились Филипп Киркоров и Михаил Швыдкой.

«Ледниковый период» выходит на «Первом канале» с 2007 года. На льду соревнуются пары — звезда и профессиональный фигурист. В 2020 году шоу вернулось на экраны после четырехлетнего перерыва. Новый сезон проекта стартовал 3 октября. Ведущими стали Алексей Ягудин и Алина Загитова.