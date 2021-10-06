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6 октября 2021, новость

СМИ: реальный номер телефона из нашумевшего сериала изменят

Владелец номера, показанного в «Игре в кальмара», стал получать тысячи звонков и сообщений в день
Кадр из сериала «Игра в кальмара»

СЕУЛ, 6 октября. /ТАСС/. Стриминговая платформа Netflix отредактирует сцены из южнокорейского сериала «Игра в кальмара», в которых показали реальный частный номер телефона. Как сообщила в среду газета The Korea Times, после выхода сериала владелец номера стал получать тысячи звонков и сообщений в день. 

Газета приводит заявление компании:

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Вместе с производственной компанией (Siren Pictures — прим. ТАСС) мы работаем над решением этого вопроса, включая редактирование тех сцен, на которых изображен номер телефона.

Как сообщает газета, Netflix призвала зрителей сериала воздержаться от дальнейших звонков и сообщений. При этом компания не сообщила о возможной компенсации владельцу телефонного номера.

Сериал впервые транслировался на Netflix 17 сентября, а спустя неделю вышел на первое место по просмотрам. «Игра в кальмара» возглавила не только общемировой рейтинг, но и списки популярности в большинстве отдельно взятых стран, включая США и Россию.

9.1
Игра в кальмара
2021/Южная Корея18+драматриллер
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