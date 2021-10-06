СМИ: реальный номер телефона из нашумевшего сериала изменят

Кадр из сериала «Игра в кальмара»

СЕУЛ, 6 октября. /ТАСС/. Стриминговая платформа Netflix отредактирует сцены из южнокорейского сериала «Игра в кальмара», в которых показали реальный частный номер телефона. Как сообщила в среду газета The Korea Times, после выхода сериала владелец номера стал получать тысячи звонков и сообщений в день.

Газета приводит заявление компании:

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Вместе с производственной компанией (Siren Pictures — прим. ТАСС) мы работаем над решением этого вопроса, включая редактирование тех сцен, на которых изображен номер телефона.

Как сообщает газета, Netflix призвала зрителей сериала воздержаться от дальнейших звонков и сообщений. При этом компания не сообщила о возможной компенсации владельцу телефонного номера.