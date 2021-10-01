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1 октября 2021, новость

Варнава и Гудков снимутся в фильме по мотивам шоу «Орел и решка»

Выход фильма запланирован на новогодние праздники 2022 года
Екатерина Варнава

По мотивам телевизионного шоу о путешествиях «Орел и решка» снимут полнометражный фильм. Об этом сообщает «РБК».

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Картина будет называться «Орел и решка. Кино». Она расскажет историю о том, как продюсер проекта решил устроить съемки программы в «одной из самых закрытых стран мира», чтобы не допустить закрытия шоу, поскольку из него ушли все ведущие, режиссеры и операторы.

На данный момент неизвестно, где пройдут съемки и кто будет их финансировать. Отмечается, что главные роли исполнят Александра Бортич, Александр Молочников, Александр Гудков и Екатерина Варнава.

Как сообщает «РБК», премьера запланирована на новогодние праздники 2022 года. Фильм будет доступен на платформе «Кинопоиск». 

Шоу о путешествиях «Орел и решка» выходит в эфир с 2011 года. В разное время ведущими программы были Регина ТодоренкоЖанна БадоеваАнастасия ИвлееваАндрей Бедняков и его жена Настя Короткая, Натали НеведроваЛеся Никитюк и многие другие. В 2021 году проекту исполнилось десять лет — в честь этого события программу поочередно вели десять разных пар знаменитостей, в том числе Гудков и Варнава.

8.3
Орел и решка
2011/Украина12+приключенческоешоу о путешествиях
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