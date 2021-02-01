Седокова, Варнава и Little Big станут ведущими «Орла и решки»

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Телеканал «Пятница!» готовит новый сезон тревел-шоу «Орел и решка». В 2021 году проекту исполняется десять лет — в честь этого события программу будут поочередно вести десять разных пар знаменитостей.

Всего в сезоне будет десять выпусков, в каждом из которых звездные ведущие отправятся в разные уголки планеты. Александр Гудков и Иван Дорн поедут в Португалию, Екатерина Варнава и Евгений Бороденко — в Мексику, Илья Прусикин и Софья Таюрская из Little Big — в США, участники дуэта Artik & Asti Артем Умрихин и Анна Дзюба — в Коста-Рику.

Вести шоу также будут Анна Седокова и Коля Серга, Ян Топлес и Надежда Сысоева, солистка группы The Hardkiss Юлия Санина и Никита Алексеев (Alekseev), Мишель Андраде и экс-участник группы «Время и Стекло» Алексей Завгородний (Позитив). Имена еще двух пар ведущих пока не раскрываются.