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1 февраля 2021, Кино Mail.ruфоторепортажСъемки

Седокова, Варнава и Little Big станут ведущими «Орла и решки»

Знаменитости попробуют себя в новом амплуа в честь юбилея программы
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фотографий
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фотографий

Телеканал «Пятница!» готовит новый сезон тревел-шоу «Орел и решка». В 2021 году проекту исполняется десять лет — в честь этого события программу будут поочередно вести десять разных пар знаменитостей.

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Всего в сезоне будет десять выпусков, в каждом из которых звездные ведущие отправятся в разные уголки планеты. Александр Гудков и Иван Дорн поедут в Португалию, Екатерина Варнава и Евгений Бороденко — в Мексику, Илья Прусикин и Софья Таюрская из Little Big — в США, участники дуэта Artik & Asti Артем Умрихин и Анна Дзюба — в Коста-Рику.

Вести шоу также будут Анна Седокова и Коля Серга, Ян Топлес и Надежда Сысоева, солистка группы The Hardkiss Юлия Санина и Никита Алексеев (Alekseev), Мишель Андраде и экс-участник группы «Время и Стекло» Алексей Завгородний (Позитив). Имена еще двух пар ведущих пока не раскрываются.

Шоу «Орел и решка» выходит в эфир с 2011 года. Одним из его создателей выступил Алан Бадоев. В разные годы ведущими были Андрей Бедняков, Жанна Бадоева, Регина Тодоренко, Анастасия Ивлеева, Леся Никитюк.

Премьера юбилейного сезона состоится 15 февраля на канале «Пятница!».

8.3
Орел и решка
2011/Украина12+приключенческоешоу о путешествиях
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