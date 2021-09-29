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29 сентября 2021, новость

Харламов поддержал госпитализированную с коронавирусом Гузееву

Комик пожелал актрисе сил и здоровья

Резидент Comedy Club Гарик Харламов пожелал здоровья Ларисе Гузеевой, госпитализированной с коронавирусом. Он опубликовал на своей странице в Instagram фотографию телеведущей и отметил, что сам переболел ковидом прошлой осенью.

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Понимаю, что публикация с Ларисой Гузеевой будет восприниматься как стеб на моем аккаунте, но я искренне хочу поддержать ее в борьбе с этим недугом, который накрыл весь мир. Лариса, желаю вам сил. Держитесь! Здоровья вам!
Гарик Харламов

О госпитализации Гузеевой в клиническую больницу №40 в Коммунарке стало известно в ночь на 27 сентября. Врачи подтвердили у нее коронавирусную инфекцию. Источник в медицинских кругах рассказывал, что у звезды «сильный стресс», она находится в тяжелом состоянии, и в больнице ей якобы дают успокоительные средства.

Напомним, ранее Харламов неоднократно высмеивал и пародировал передачу «Давай поженимся!» и Гузееву в своем инстаграме. Кроме того, комик регулярно публикует яркие фрагменты из программы. Гузеева же в ответ на это признавалась, что Харламов «просто задолбал» ее шутками про шоу.

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