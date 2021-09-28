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28 сентября 2021, новость

Олеся Железняк рассказала, когда состоится премьера «Сватов 7»

Актриса сообщила подписчикам своей страницы в инстаграме, когда ждать выхода нового сезона сериала

Актриса Олеся Железняк в инстаграме рассказала, когда на экраны выйдет седьмой сезон сериала «Сваты».

По словам Железняк, написавшей о премьере на своей старой страничке, к которой она восстановила пароль, это произойдет совсем скоро.

Во время загрузки произошла ошибка.
Уже в ноябре планируется нами всеми долгожданный седьмой сезон «Сватов».
Олеся Железняк

В седьмом сезоне «Сватов» снялись Федор Добронравов и его сын Виктор, Татьяна Кравченко, Николай Добрынин, Людмила Артемьева. Грузинский артист Вахтанг Кикабидзе появится в кадре в эпизодической роли грузинского князя.

Съемки седьмых «Сватов» завершились в Грузии 20 июля 2021 года. Премьера сериала состоится осенью 2021 года на одном из российских телеканалов.

7.7
Сваты
2008/Украина12+комедия
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