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27 сентября 2021, фоторепортажКрасная дорожка

Ефремов, Варнава, дети Виторгана и другие на премьере «Общаги»

В Москве состоялся светский показ фильма, награжденного на «Кинотавре»
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27
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27
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В кинотеатре «Художественный» прошла светская премьера режиссерского дебюта Романа Васьянова «Общага», снятого по мотивам книги Алексея Иванова «Общага-на-крови». Фильм получил приз имени Даниила Дондурея «За лучший дебют» на прошедшем в Сочи фестивале «Кинотавр 2021».

Общага
2021/Россия18+драма
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Фильм представили режиссер и исполнители главных ролей — Геннадий ВырыпаевНикита Ефремов, Марина Васильева, Алена Михайлова, Юлия Ауг. Первыми зрителями «Общаги» стали Екатерина Варнава, Кирилл Серебренников, Александра Ревенко, Рома Зверь, Вера Кинчева, Таисия Вилкова, Леонид Ярмольник, Алиса Хазанова, Светлана Камынина, Алика Смехова, Полина Виторган и многие другие.

Действие фильма разворачивается в 1984 году в Свердловске. Первокурсник Забела, спекулянт Игорь, поэт Иван и девушки Нелли и Света вполне счастливо живут в общаге, пока самоубийство одной из студенток не переворачивает их жизнь. 

Роли в картине также исполнили Илья Маланин, Ирина Старшенбаум. Продюсерами проекта выступили Артем Васильев и Игорь Мишин.

«Общага» снята компанией Metrafilms при поддержке Министерства культуры РФ и Фонда развития современного кинематографа «Кинопрайм». Фильм вышел на платформе Kion и уже доступен для просмотра онлайн.

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