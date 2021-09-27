Ефремов, Варнава, дети Виторгана и другие на премьере «Общаги»

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В кинотеатре «Художественный» прошла светская премьера режиссерского дебюта Романа Васьянова «Общага», снятого по мотивам книги Алексея Иванова «Общага-на-крови». Фильм получил приз имени Даниила Дондурея «За лучший дебют» на прошедшем в Сочи фестивале «Кинотавр 2021».

Общага 2021 / Россия 18+ драма Моя оценка Хочу посмотреть

Действие фильма разворачивается в 1984 году в Свердловске. Первокурсник Забела, спекулянт Игорь, поэт Иван и девушки Нелли и Света вполне счастливо живут в общаге, пока самоубийство одной из студенток не переворачивает их жизнь.

Роли в картине также исполнили Илья Маланин, Ирина Старшенбаум. Продюсерами проекта выступили Артем Васильев и Игорь Мишин.

«Общага» снята компанией Metrafilms при поддержке Министерства культуры РФ и Фонда развития современного кинематографа «Кинопрайм». Фильм вышел на платформе Kion и уже доступен для просмотра онлайн.