Умер режиссер «Ноттинг Хилла»

Роджер Мишелл родился 5 июня 1956 года в южноафриканском городе Претория. Первую известность он получил благодаря работе в театре. Его дебютом в кино стал фильм «Моя ночь с Рег», тогда как всемирную славу постановщику принесли романтическая комедия «Ноттинг Хилл» с Джулией Робертс и Хью Грантом, а также драма «Гайд-парк на Гудзоне» с Биллом Мюрреем в главной роли.