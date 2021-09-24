Клава Кока появится в новом выпуске «Битвы экстрасенсов»

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На ТНТ готовится к старту новый сезон шоу «Битва экстрасенсов». В первом выпуске проекта зрителей ждет знакомство с потенциальными участниками шоу и основные этапы кастинга – традиционные испытания «Ширма» и «Багажник». Героиней третьего испытания экстрасенсов – «Мистер Х» – станет популярная певица Клава Кока.

За плечами молодой поп-исполнительницы дуэты с топовыми музыкантами такими, как Моргенштерн и Niletto, а также роман, который Клава Кока скрывала от всех несколько лет. Клава Кока не побоялась принять участие в мистическом эксперименте, ведь с детства смотрела «Битву экстрасенсов» и всегда мечтала лично проверить, правдиво ли все происходящее на проекте.

Как сообщалось ранее, в новых выпусках зрители увидят не только новых участников, которые будут проходить еще более сложные испытания, чем раньше, но и нового скептика — известного иллюзиониста Илью Ларионова.