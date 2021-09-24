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24 сентября 2021, фоторепортажСъемки

Клава Кока появится в новом выпуске «Битвы экстрасенсов»

Люди со сверхспособностями попытаются раскрыть тайны популярной певицы
11
фотографий
11
фотографий
11
фотографий

На ТНТ готовится к старту новый сезон шоу «Битва экстрасенсов». В первом выпуске проекта зрителей ждет знакомство с потенциальными участниками шоу и основные этапы кастинга – традиционные испытания «Ширма» и «Багажник». Героиней третьего испытания экстрасенсов – «Мистер Х» – станет популярная певица Клава Кока.

За плечами молодой поп-исполнительницы дуэты с топовыми музыкантами такими, как Моргенштерн и Niletto, а также роман, который Клава Кока скрывала от всех несколько лет. Клава Кока не побоялась принять участие в мистическом эксперименте, ведь с детства смотрела «Битву экстрасенсов» и всегда мечтала лично проверить, правдиво ли все происходящее на проекте.

5.8
Битва экстрасенсов
2007/Россия16+реалити-шоушоу талантов
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Как сообщалось ранее, в новых выпусках зрители увидят не только новых участников, которые будут проходить еще более сложные испытания, чем раньше, но и нового скептика — известного иллюзиониста Илью Ларионова.

Ясновидящим предстоит узнать певицу, не видя ее и не слыша ее голоса, а также рассказать о секретах, которых не знают даже ее поклонники. Выпуск «Битвы экстрасенсов» с участием Клавы Коки выйдет в субботу 25 сентября в 19:00 на ТНТ.

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