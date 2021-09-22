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22 сентября 2021, фоторепортажКрасная дорожка

Цыганов со Снигирь, Судзиловская и другие на премьере «Медеи»

Драма по мотивам древнегреческой пьесы участвует в основном конкурсе «Кинотавра»
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25
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На крупнейшем российском кинофестивале «Кинотавр», который проходит сейчас в Сочи, состоялась премьера драмы Александра Зельдовича «Медея».

Новость
Дождь и поцелуи: звезды на первых премьерах «Кинотавра 2021»

Фильм представил исполнитель главной роли Евгений Цыганов, которого на красной дорожке поддержала возлюбленная Юлия Снигирь. Также среди звезд, посетивших премьеру фильма, были замечены Федор Бондарчук, Екатерина Шпица, Олеся Судзиловская, Сергей Бурунов, Павел ДеревянкоАнна Чурина, Ксения Суркова, Алена Свиридова, Петр Федоров и многие другие.

«Медея» — это современная трактовка древнегреческого мифа о женщине, одиночеством и предательством доведенной до грани и готовой на все. Вместе с Цыгановым в картине снялась Тинатин Далакишвили.

Впервые фильм был представлен на Международном кинофестивале в Локарно и получил приз молодежного жюри. 

Напомним, «Кинотавр 2021» начал работу 18 сентября и продлится до 25 сентября. Смотр закроет фильм «Разжимая кулаки» — режиссерская работа ученицы Александра Сокурова Киры Коваленко, ставшая триумфатором минувшего Каннского фестиваля в программе «Особый взгляд». 

Медея
2021/Россия18+драма
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Дождь и поцелуи: звезды на первых премьерах «Кинотавра 2021»
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Евгений Цыганов
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Алена Свиридова
Федор Бондарчук
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Тинатин Далакишвили
Екатерина Шпица
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