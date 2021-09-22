Цыганов со Снигирь, Судзиловская и другие на премьере «Медеи»

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На крупнейшем российском кинофестивале «Кинотавр», который проходит сейчас в Сочи, состоялась премьера драмы Александра Зельдовича «Медея».

«Медея» — это современная трактовка древнегреческого мифа о женщине, одиночеством и предательством доведенной до грани и готовой на все. Вместе с Цыгановым в картине снялась Тинатин Далакишвили.

Впервые фильм был представлен на Международном кинофестивале в Локарно и получил приз молодежного жюри.

Напомним, «Кинотавр 2021» начал работу 18 сентября и продлится до 25 сентября. Смотр закроет фильм «Разжимая кулаки» — режиссерская работа ученицы Александра Сокурова Киры Коваленко, ставшая триумфатором минувшего Каннского фестиваля в программе «Особый взгляд».