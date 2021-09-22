Цыганов со Снигирь, Судзиловская и другие на премьере «Медеи»

На крупнейшем российском кинофестивале «Кинотавр», который проходит сейчас в Сочи, состоялась премьера драмы Александра Зельдовича «Медея».
Фильм представил исполнитель главной роли Евгений Цыганов, которого на красной дорожке поддержала возлюбленная Юлия Снигирь. Также среди звезд, посетивших премьеру фильма, были замечены Федор Бондарчук, Екатерина Шпица, Олеся Судзиловская, Сергей Бурунов, Павел Деревянко, Анна Чурина, Ксения Суркова, Алена Свиридова, Петр Федоров и многие другие.
«Медея» — это современная трактовка древнегреческого мифа о женщине, одиночеством и предательством доведенной до грани и готовой на все. Вместе с Цыгановым в картине снялась Тинатин Далакишвили.
Впервые фильм был представлен на Международном кинофестивале в Локарно и получил приз молодежного жюри.
Напомним, «Кинотавр 2021» начал работу 18 сентября и продлится до 25 сентября. Смотр закроет фильм «Разжимая кулаки» — режиссерская работа ученицы Александра Сокурова Киры Коваленко, ставшая триумфатором минувшего Каннского фестиваля в программе «Особый взгляд».