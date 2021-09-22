Умер актер из «Секса в большом городе» Уилли Гарсон

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В возрасте 57 лет умер американский актер Уилли Гарсон, известный по ролям в сериалах «Секс в большом городе» и «Друзья». Об этом сообщило издание Variety со ссылкой на продюсера сериала Майкла Патрика Кинга.

Семья «Секса в большом городе» потеряла одного из своих. Наш замечательный Уилли Гарсон скончался. Майкл Патрик Кинг

Кинг не уточнил причины смерти актера, однако добавил, что тот «отдавал на съемках все, даже когда был болен». «Множества его талантов как актера и личности всем будет не хватать», — заключил продюсер.

Уилли Гарсон родился в 1964 году в городке Хайленд-Парк в Нью-Джерси. В юношестве изучал театр в Уэслианском университете и получил степень магистра изящных искусств в Йельской школе драмы. После окончания учебы Гарсон начал сниматься в эпизодических ролях в сериалах того времени.