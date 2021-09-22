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22 сентября 2021, новость

Умер актер из «Секса в большом городе» Уилли Гарсон

В сериале он исполнил роль друга главной героини Кэрри Брэдшоу Стэнфорда Блэтча
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фотографий
7
фотографий

В возрасте 57 лет умер американский актер Уилли Гарсон, известный по ролям в сериалах «Секс в большом городе» и «Друзья». Об этом сообщило издание Variety со ссылкой на продюсера сериала Майкла Патрика Кинга.

Семья «Секса в большом городе» потеряла одного из своих. Наш замечательный Уилли Гарсон скончался.
Майкл Патрик Кинг
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Кинг не уточнил причины смерти актера, однако добавил, что тот «отдавал на съемках все, даже когда был болен». «Множества его талантов как актера и личности всем будет не хватать», — заключил продюсер. 

Уилли Гарсон родился в 1964 году в городке Хайленд-Парк в Нью-Джерси. В юношестве изучал театр в Уэслианском университете и получил степень магистра изящных искусств в Йельской школе драмы. После окончания учебы Гарсон начал сниматься в эпизодических ролях в сериалах того времени.

В «Сексе в большом городе» актер исполнил роль друга главной героини Кэрри Брэдшоу Стэнфорда Блэтча. В «Друзьях» он играл Стива Сера, соседа одного из главных героев Росса Геллера. Кроме этих ролей, Гарсон также снимался в сериалах «Белый воротничок», «Твин Пикс», «Секретные материалы», «C.S.I.: Место преступления».  

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