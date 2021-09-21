19-летний сын Хлебникова исполнил главную роль в новом сериале

Конечно, я давно знала Макара, еще совсем ребенком, и так вышло, что я увидела его пробы совсем к другому проекту, и как-то сразу поняла — это наш Гоша. Но мы еще для очистки совести поискали ребят, был большой кастинг, но каждого, кто приходил после Макара, я сравнивала с ним.