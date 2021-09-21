19-летний сын Хлебникова исполнил главную роль в новом сериале

На онлайн-платформе Kion готовится к показу любопытная премьера, рассказывающая о становлении стендап-комика, — сериал «Пингвины моей мамы».
Главный герой — 15-летний школьник Гоша из многодетной семьи. Как самый обычный подросток, Гоша гоняет на скейте, спорит с учителями, бунтует против родителей, решающих усыновить четвертого ребенка, и пытается перешутить всех вокруг. Чтобы отвлечься от напряженной обстановки дома, несчастной любви и проблем в школе, Гоша решает исполнить давнюю мечту — стать стендап-комиком. Но стендап для него — еще и способ отрефлексировать проблемы, поэтому выступления на открытых микрофонах со временем превращаются в форму протеста.
Режиссером проекта выступила Наталия Мещанинова (сценарист «Шторма» и «Аритмии», режиссер «Комбината “Надежды”»), а главного героя сыграл 19-летний Макар Хлебников, сын Бориса Хлебникова, снявшего «Аритмию» и «Шторм», а также выступившего одним из продюсеров «Пингвинов...». Родителей Гоши исполнили Алексей Агранович и Александра Урсуляк.
Мещанинова так рассказывает о выборе актера на главную роль:
Конечно, я давно знала Макара, еще совсем ребенком, и так вышло, что я увидела его пробы совсем к другому проекту, и как-то сразу поняла — это наш Гоша. Но мы еще для очистки совести поискали ребят, был большой кастинг, но каждого, кто приходил после Макара, я сравнивала с ним.
Режиссер также подчеркнула, что у юного актера «какое-то мощное чувство фальши», поэтому в кадре он всегда был точен и правдив.
Отмечается, что в работе над стендап-сценами Мещаниновой помогали комики Евгений Сидоров, Саша Малой и Михаил Кострецов. Они также появятся в сериале во второстепенных ролях.
Премьера «Пингвинов моей мамы» состоится 6 октября в онлайн-кинотеатре Kion.