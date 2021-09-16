Петров с возлюбленной, Шепелев, Галич и другие на кинопремьере

В кинотеатре «Художественный» состоялась премьера фильма «Дюна». Первыми зрителями стали Александр Петров, Стася Милославская, Светлана Бондарчук, Максим Виторган, Ида Галич, Марина Кравец, Дмитрий Шепелев, Полина и Юлия Ауг, Ирена Понарошку, Влад Соколовский, Александр Горчилин, Екатерина Кузнецова, Ян Гэ, Саша Спилберг, Наталья и Мурад Османн и многие другие.
«Дюна» — экранизация одноименной эпопеи Фрэнка Герберта, снятая режиссером «Бегущего по лезвию 2049» Дени Вильневым. Главные роли в картине исполнили Тимоти Шаламе, Ребекка Фергюсон, Зендая, Оскар Айзек и другие.
События ленты разворачиваются в далеком будущем на планете Арракис, единственном источнике главного ресурса вселенной, необходимого для космических перелетов, — специи. По приказу императора глава дома Атрейдесов назначается правителем Арракиса. Его сын, молодой Пол Атрейдес, видит вещие сны и обладает удивительным даром. В его руках оказывается будущее всей планеты и его народа.
Мировая премьера фильма состоялась на Венецианском кинофестивале. В России «Дюна» выходит в прокат 16 сентября.