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16 сентября 2021, фоторепортажКрасная дорожка

Петров с возлюбленной, Шепелев, Галич и другие на кинопремьере

Звезды посетили специальный показ фильма «Дюна»
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фотографий
16
фотографий
16
фотографий

В кинотеатре «Художественный» состоялась премьера фильма «Дюна». Первыми зрителями стали Александр Петров, Стася Милославская, Светлана Бондарчук, Максим Виторган, Ида Галич, Марина Кравец, Дмитрий Шепелев, Полина и Юлия Ауг, Ирена Понарошку, Влад Соколовский, Александр Горчилин, Екатерина Кузнецова, Ян Гэ, Саша Спилберг, Наталья и Мурад Османн и многие другие.

«Дюна» — экранизация одноименной эпопеи Фрэнка Герберта, снятая режиссером «Бегущего по лезвию 2049» Дени Вильневым. Главные роли в картине исполнили Тимоти Шаламе, Ребекка Фергюсон, Зендая, Оскар Айзек и другие.

5.9
Дюна
2021/США, Венгрия, Канада12+драмаприключенияфантастика
Моя оценка

События ленты разворачиваются в далеком будущем на планете Арракис, единственном источнике главного ресурса вселенной, необходимого для космических перелетов, — специи. По приказу императора глава дома Атрейдесов назначается правителем Арракиса. Его сын, молодой Пол Атрейдес, видит вещие сны и обладает удивительным даром. В его руках оказывается будущее всей планеты и его народа.

Мировая премьера фильма состоялась на Венецианском кинофестивале. В России «Дюна» выходит в прокат 16 сентября.

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