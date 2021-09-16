Петров с возлюбленной, Шепелев, Галич и другие на кинопремьере

События ленты разворачиваются в далеком будущем на планете Арракис, единственном источнике главного ресурса вселенной, необходимого для космических перелетов, — специи. По приказу императора глава дома Атрейдесов назначается правителем Арракиса. Его сын, молодой Пол Атрейдес, видит вещие сны и обладает удивительным даром. В его руках оказывается будущее всей планеты и его народа.