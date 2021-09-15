Янковский и Пожарская снялись вместе в фильме про Карпова

Вышел первый трейлер драмы «Чемпион мира», рассказывающий о легендарном шахматном поединке — матче за звание чемпиона мира между действующим чемпионом мира Анатолием Карповым и претендентом на этот титул — гроссмейстером Виктором Корчным, эмигрировавшим из СССР за несколько лет до этого.
Иван Янковский, сыгравший Анатолия Карпова, в интервью Кино Mail.ru отвергал сравнения с популярным сериалом «Ход королевы»:
Это не будет похоже на «Ход королевы», могу вам однозначно заявить. Это о том, как человеку было трудно, как в человека никто не верил, как на человека давили со всех сторон, а он, как самурай, боролся и поднимался к вершинам собственного характера.
Другую главную роль — гроссмейстера Корчного — исполнил Константин Хабенский. В картине также появятся Диана Пожарская, которая, судя по всему, сыграет жену Карпова, Владимир Вдовиченков, Федор Добронравов, Виктор Сухоруков и многие другие.
Производством экшен-драмы «Чемпион мира» занимаются студия «ТРИТЭ» Никиты Михалкова, телеканал «Россия 1» и кинокомпания «Централ Партнершип» при поддержке Фонда кино. Режиссером картины стал Алексей Сидоров («Т-34», «Бой с тенью»).
Я не понаслышке знаю, что такое спорт. Но шахматы – это не спорт и не игра, это – искусство, это психология, это мистика. Это целый комплекс вещей, которые очень интересно режиссерски решить. Это вызов.
«Чемпион мира» выйдет в широкий прокат 30 декабря 2021 года.