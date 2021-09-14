Враг Бэтмена Пингвин получит собственный сериал

Колин Фаррелл в образе Пингвина на съемках «Бэтмена» | Источник: Legion-Media.ru

Американская студия DC и стриминговая платформа HBO Max снимут спин-офф «Бэтмена», главным героем которого станет враг Бэтмена — злодей Пингвин.

Как пишет Screen Rant, проектом занимаются Мэтт Ривз и Дилан Кларк, вместе работавшие над готовящимся к выходу в 2022 году полнометражным «Бэтменом».

Вероятно, главные роли в сериале сыграют Роберт Паттинсон (Брюс Уэйн, Бэтмен) и Колин Фаррелл (Пингвин), задействованные в новом полнометражном фильме. В шоу покажут становление персонажа — босса мафии Освальда Честерфилда Кобблпота (Пингвина).