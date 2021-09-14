Враг Бэтмена Пингвин получит собственный сериал

Американская студия DC и стриминговая платформа HBO Max снимут спин-офф «Бэтмена», главным героем которого станет враг Бэтмена — злодей Пингвин.
Как пишет Screen Rant, проектом занимаются Мэтт Ривз и Дилан Кларк, вместе работавшие над готовящимся к выходу в 2022 году полнометражным «Бэтменом».
Вероятно, главные роли в сериале сыграют Роберт Паттинсон (Брюс Уэйн, Бэтмен) и Колин Фаррелл (Пингвин), задействованные в новом полнометражном фильме. В шоу покажут становление персонажа — босса мафии Освальда Честерфилда Кобблпота (Пингвина).
Напомним, грядущий фильм представит новый взгляд на историю Темного рыцаря в стиле нуар и расскажет о личной жизни Брюса Уэйна, величайшего детектива и легендарного защитника Готэма, пытающегося разобраться в самом себе. В картине также снялись Зои Кравиц, Колин Фаррелл, Джон Туртурро, Джеффри Райт, Энди Серкис, Питер Сарсгаард, Пол Дано. Одним из продюсеров стал Бен Аффлек.
Премьера «Бэтмена» с Паттинсоном запланирована на 3 марта 2022 года.