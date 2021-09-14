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14 сентября 2021, новость

Враг Бэтмена Пингвин получит собственный сериал

Спин-оффом займутся создатели нового «Бэтмена» с Паттинсоном
Колин Фаррелл в образе Пингвина на съемках «Бэтмена» | Источник: Legion-Media.ru

Американская студия DC и стриминговая платформа HBO Max снимут спин-офф «Бэтмена», главным героем которого станет враг Бэтмена — злодей Пингвин.

Новость
Паттинсон в маске и неузнаваемый Фаррелл на съемках «Бэтмена»

Как пишет Screen Rant, проектом занимаются Мэтт Ривз и Дилан Кларк, вместе работавшие над готовящимся к выходу в 2022 году полнометражным «Бэтменом».

Вероятно, главные роли в сериале сыграют Роберт Паттинсон (Брюс Уэйн, Бэтмен) и Колин Фаррелл (Пингвин), задействованные в новом полнометражном фильме. В шоу покажут становление персонажа — босса мафии Освальда Честерфилда Кобблпота (Пингвина).

Напомним, грядущий фильм представит новый взгляд на историю Темного рыцаря в стиле нуар и расскажет о личной жизни Брюса Уэйна, величайшего детектива и легендарного защитника Готэма, пытающегося разобраться в самом себе. В картине также снялись Зои Кравиц, Колин Фаррелл, Джон ТуртурроДжеффри РайтЭнди СеркисПитер СарсгаардПол Дано. Одним из продюсеров стал Бен Аффлек.

Премьера «Бэтмена» с Паттинсоном запланирована на 3 марта 2022 года.

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