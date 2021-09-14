Ксению Бородину экстренно увезли в больницу со съемок

Российскую телеведущую Ксению Бородину экстренно увезли в больницу во время съемок реалити-шоу «Дом 2», пишет StarHit.
Издание пишет, что Бородина записывала веселые видео на съемочной площадке, однако спустя несколько часов она опубликовала фотографии из больничного коридора. В подписи к посту ведущая пошутила:
Все нормальные люди едут после работы спать домой, а меня привезли на рентген.
Позднее выяснилось, что Бородина получила травму ноги. Она ударилась коленом, после чего почувствовала сильную боль. Медики диагностировали у ведущей сильный ушиб, после чего отпустили ее домой. Сейчас ее здоровью ничего не угрожает.
Напомним, в апреле Бородина попала в больницу после посещения театральной постановки, в которой по сценарию прозвучал выстрел, в результате она почувствовала боли в груди.