Бородина сходила на спектакль с Литвиновой и попала в больницу

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Российская телеведущая Ксения Бородина попала в больницу после посещения театральной постановки, в которой по сценарию прозвучал выстрел, в результате она почувствовала боли в груди. Об этом знаменитость рассказала в своем инстаграме.

По словам ведущей, она посетила МХАТ вместе с подругой, пригласившей ее на спектакль с Ренатой Литвиновой.

Неожиданно для всех в конце первого акта раздался выстрел. Оказалось, что стрельба была запланирована по сценарию постановки. Через 15 минут после этого у Бородиной начались боли в груди. «Всю ночь мысли, что сердце или невралгия. Всю ночь схватывало», — пожаловалась она.

Утром телеведущей пришлось отменить часть запланированных дел и записаться на прием к неврологу, сделать УЗИ и эхокардиографию сердца. «В итоге на УЗИ все ОК, а вот невралгия есть. Массажи и медикаменты», — резюмировала Бородина.