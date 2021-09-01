Ольга Бузова рассказала, сколько тратит каждый месяц

Певица Ольга Бузова рассказала, что каждый месяц тратит минимум 5 млн рублей. Девушка опубликовала сторис об этом на своей странице в инстаграме.
Сейчас я посчитаю, их просто очень много. Мои затраты в месяц, на обеспечение меня, моей команды, семьи, творчества – минимум пять миллионов рублей. Точно эту сумму я зарабатываю, потому что я ее трачу.
По словам звезды, в перечень ее ежемесячных трат также входит оплата коммунальных счетов и путешествия. Кроме того, Бузова подчеркнула, что исправно платит налоги. Перечислив все это, певица сделала вывод, что она «завидная невеста».
При этом свой ежемесячный доход Бузова раскрывать не стала: «Сколько я получаю в месяц примерно – посчитайте сами. Не люблю разговоры на эту тему, если честно», — сказала она.
Ранее журнал Forbes включил Ольгу Бузову в топ-10 самых успешных звезд России. По данным издания, за последний год она заработала $3,3 млн.