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1 сентября 2021, новость

Ольга Бузова рассказала, сколько тратит каждый месяц

Перечислив свои ежемесячные расходы, звезда назвала себя «завидной невестой»
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фотографий
13
фотографий
13
фотографий

Певица Ольга Бузова рассказала, что каждый месяц тратит минимум 5 млн рублей. Девушка опубликовала сторис об этом на своей странице в инстаграме.

Новость
Бузова в Африке на съемках нового реалити-шоу со звездами
Сейчас я посчитаю, их просто очень много. Мои затраты в месяц, на обеспечение меня, моей команды, семьи, творчества – минимум пять миллионов рублей. Точно эту сумму я зарабатываю, потому что я ее трачу.
Ольга Бузова

По словам звезды, в перечень ее ежемесячных трат также входит оплата коммунальных счетов и путешествия. Кроме того, Бузова подчеркнула, что исправно платит налоги. Перечислив все это, певица сделала вывод, что она «завидная невеста».

При этом свой ежемесячный доход Бузова раскрывать не стала: «Сколько я получаю в месяц примерно – посчитайте сами. Не люблю разговоры на эту тему, если честно», — сказала она.

Ранее журнал Forbes включил Ольгу Бузову в топ-10 самых успешных звезд России. По данным издания, за последний год она заработала $3,3 млн.

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