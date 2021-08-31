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31 августа 2021, новость

В новых «Неудержимых» снимутся 50 Cent и Меган Фокс

Звезды предыдущих частей боевика также вернутся к своим ролям
Меган Фокс | Источник: Legion-Media.ru

Компании Lionsgate и Millennium Media работают над четвертой частью боевика «Неудержимые», пишет Deadline.

Новость
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Сообщается, что к своим ролям вернутся Сильвестр Сталлоне, Джейсон Стэйтем, Дольф Лундгрен и Рэнди Кутюр. Также в картине сыграют Фифти Сент, Меган Фокс и Тони Джа.

По информации издания, производство киноленты начнется этой осенью. Режиссерское кресло займет Скотт Во («Need for Speed: Жажда скорости»). Автором сценария является Спенсер Коэн («Закат цивилизации»). Над сценарием также работали Макс Адамс («Ценный груз») и Джон Джозеф Коннолли. Подробности сюжета пока держатся в тайне.

Первые «Неудержимые» вышли в 2010 году. Премьера второй части состоялась два года спустя, а третьей — в 2014-м. Три части «Неудержимых» собрали в прокате свыше $800 млн.

Дата выхода «Неудержимых 4» пока неизвестна.

7.3
Неудержимые
2010/США16+триллербоевикприключения
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