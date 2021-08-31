В новых «Неудержимых» снимутся 50 Cent и Меган Фокс

Компании Lionsgate и Millennium Media работают над четвертой частью боевика «Неудержимые», пишет Deadline.
Сообщается, что к своим ролям вернутся Сильвестр Сталлоне, Джейсон Стэйтем, Дольф Лундгрен и Рэнди Кутюр. Также в картине сыграют Фифти Сент, Меган Фокс и Тони Джа.
По информации издания, производство киноленты начнется этой осенью. Режиссерское кресло займет Скотт Во («Need for Speed: Жажда скорости»). Автором сценария является Спенсер Коэн («Закат цивилизации»). Над сценарием также работали Макс Адамс («Ценный груз») и Джон Джозеф Коннолли. Подробности сюжета пока держатся в тайне.
Первые «Неудержимые» вышли в 2010 году. Премьера второй части состоялась два года спустя, а третьей — в 2014-м. Три части «Неудержимых» собрали в прокате свыше $800 млн.
Дата выхода «Неудержимых 4» пока неизвестна.