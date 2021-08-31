В новых «Неудержимых» снимутся 50 Cent и Меган Фокс

По информации издания, производство киноленты начнется этой осенью. Режиссерское кресло займет Скотт Во (« Need for Speed : Жажда скорости»). Автором сценария является Спенсер Коэн (« Закат цивилизации »). Над сценарием также работали Макс Адамс (« Ценный груз ») и Джон Джозеф Коннолли. Подробности сюжета пока держатся в тайне.

Первые «Неудержимые» вышли в 2010 году. Премьера второй части состоялась два года спустя, а третьей — в 2014-м. Три части «Неудержимых» собрали в прокате свыше $800 млн.