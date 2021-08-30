Пелагея прокомментировала возвращение в шоу «Голос»

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Российская певица Пелагея прокомментировала возвращение в качестве одной из наставников в десятом сезоне популярного музыкального конкурса «Голос» на «Первом канале». Своими эмоциями артистка поделилась в разговоре с порталом Teleprogramma.pro.

Пелагея провела на шоу в общей сложности более пяти сезонов, включая «Голос», «Голос. Дети» и «Голос 60+». В перерыве между съемками артистка сказала, что после очередного сезона не хотела снова принимать участие в проекте, однако вскоре начинала скучать по атмосфере.

Пелагея пояснила:

Сначала я говорю, что сюда больше ни ногой. А после окончания съемок начинается: мм, хочу туда! Эта сцена для меня заколдованная. Мне приятно оказаться в этом кресле. Почувствовать тепло, которое разливается по сердцу. Пелагея

Имена наставников в десятом сезоне объявили в середине августа. Вместе с Пелагей в шоу будут Александр Градский, Леонид Агутин и Дима Билан. Ведущим проекта по-прежнему будет актер Дмитрий Нагиев. Представители канала объяснили выбор желанием пригласить в юбилейный сезон «золотой состав жюри, с которого все начиналось и которому проект в огромной степени обязан многолетней популярностью и зрительской любовью».