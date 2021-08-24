Воробьев прилетел из Лос-Анджелеса в Москву ради участия в шоу

Каждый год, отложив все свои съемки и проекты, я прилетаю ради этого из-за океана. И сейчас с нетерпением жду возможности снова оказаться в кресле жюри, чтобы восхищаться талантом наших участников и делиться с ними опытом работы на сцене и в кино.